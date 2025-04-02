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Речь демократа Букера в Сенате против действий Трампа длилась более 25 часов – AP

02 апреля 2025 13:44
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Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Кори Букер выступил в верхней палате Конгресса США. Его речь длилась 25 часов и 5 минут, став самой продолжительной в истории. Об этом рассказывает ТАСС.

Речь демократа Букера в Сенате против действий Трампа длилась более 25 часов – AP-1

Фото: Pinterest

Выступление Букера было направлено на обличение президента США Дональда Трампа. Политик еще в начале своей речи уведомил, что она будет длиться, пока физически он будет способен это делать.

AP информирует, Букером побит рекорд, установленный в 1957 году. В тот год сенатор-демократ от Южной Каролины Стром Термонд выступил против принятия Закона о гражданских правах.

# Международная политика # Дональд Трамп

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