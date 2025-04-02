Проезжая часть и тротуар у Национальной библиотеки оказались затоплены

Эпичные кадры «фонтана», бьющего из земли у Национальной библиотеки разлетелись этим утром по социальным сетям. Проспект Независимости оказался частично затоплен, что спровоцировало перебои в движении транспорта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел из-за действий строительной организации, которая проводила работы в этом районе. «Минскводоканал» оперативно отреагировал на аварию – бригады приступили к локализации повреждения и начали восстановительные работы.

Сергей Майсюк, начальник диспетчерской службы УП «Минскводоканал»:

Оперативными бригадами УП «Минскводоканал» приняты незамедлительные меры по локализации повреждения. И в 9:20 повреждение было локализовано нашими бригадами. Организованы работы по восстановлению участков водопроводной сети, поврежденной строительными организациями. В целях обеспечения бесперебойного водоснабжения проведены переключения на сетях оперативные, а также изменены режимы работы по подаче воды на насосных станциях.

Также в «Минскводоканале» предупредили, что у жителей ближайших домов могли возникнуть проблемы с подачей воды из-за снижения давления в системе.