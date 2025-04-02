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Мирошник: Киев под давлением США изменил риторику, но не действия

02 апреля 2025 14:03
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По словам посла по особым поручениям Родиона Мирошника, Киев, испытывая давление США, сменил риторику, однако на ситуацию «на земле» это не повлияло, пишет РИА Новости.

Мирошник: Киев под давлением США изменил риторику, но не действия-1

Фото: Pinterest

Об этом, как указывает Мирошник, свидетельствуют факты атак Киева уже после переговоров США и Украины, когда было объявлено о моратории на удары по энергообъектам. В качестве примера дипломат указал на удар ВСУ по ГИС «Суджа».

# Международная политика

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