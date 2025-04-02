Мирошник: Киев под давлением США изменил риторику, но не действия

По словам посла по особым поручениям Родиона Мирошника, Киев, испытывая давление США, сменил риторику, однако на ситуацию «на земле» это не повлияло, пишет РИА Новости.

Об этом, как указывает Мирошник, свидетельствуют факты атак Киева уже после переговоров США и Украины, когда было объявлено о моратории на удары по энергообъектам. В качестве примера дипломат указал на удар ВСУ по ГИС «Суджа».