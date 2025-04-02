Борисовский район занял 5-е место в рейтинге социально-экономического развития Минской области

Центральный регион на первых позициях фактически по всем показателям социально-экономического развития уже не первый год. В приоритете развитие крупных городов и районов с численностью населения свыше 80 тысяч человек. Борисовский район занимает пятую позицию в рейтинге социально-экономического развития Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Объемы производства здесь за 2024 год составили порядка 7 миллиардов рублей. Особое внимание – наращиванию выпуска импортозамещающей продукции: она выросла почти на 40 %. Реализовано две инициативы по программе «Один район – один проект». Достигнуты высокие показатели и в сфере строительства. За последние 5 лет построено 22 многоквартирных жилых дома.

Николай Швайбович, первый заместитель председателя Борисовского райисполкома:

В прошлом году мы вышли на очередной рекорд по инвестициям. Основной капитал составил порядка 632 миллионов рублей. Это довольно серьезный объем. В Борисовском районе запланирована даже на этот год реализация не менее 20 крупных инвестиционных проектов. Ну а так, если в целом оценивать, то промышленные предприятия ежегодно осуществляют и модернизацию, и техническое перевооружение.

В 2025 году также планируется реализация крупного инвестпроекта на молочном заводе: это модернизация машинного оборудования. Будет создано порядка 20 новых рабочих мест.