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Новости по тегу #Владимир Луцкий

Некачественной продукции здесь не может быть! Узнали о производственных планах нового МТК в Рогачеве
01 июня 2026 17:05

Некачественной продукции здесь не может быть! Узнали о производственных планах нового МТК в Рогачеве

Лукашенко: «Хочешь угостить? Это чудо!» Президент оценил отечественные товары
25 января 2026 18:58

Лукашенко: «Хочешь угостить? Это чудо!» Президент оценил отечественные товары

Линию по производству конфет из сухого молока запустили в Калинковичах
29 сентября 2025 07:20

Линию по производству конфет из сухого молока запустили в Калинковичах

Как создавался фильм «Обитель святой Евфросинии»? Поговорили с режиссёром Владимиром Луцким
20 февраля 2025 09:33

Как создавался фильм «Обитель святой Евфросинии»? Поговорили с режиссёром Владимиром Луцким

На заводе сухого обезжиренного молока в Гомельской области открыли новый производственный цех
19 января 2023 10:49

На заводе сухого обезжиренного молока в Гомельской области открыли новый производственный цех

«Некоторым позициям были присвоены Saga Royal». Репортаж с единственного в Беларуси племзавода норки
27 июля 2018 17:21

«Некоторым позициям были присвоены Saga Royal». Репортаж с единственного в Беларуси племзавода норки

На модернизацию Молодечненского молочного комбината за полугодие потрачено около 7 миллиардов рублей
08 августа 2016 15:24

На модернизацию Молодечненского молочного комбината за полугодие потрачено около 7 миллиардов рублей