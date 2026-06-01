Новости по тегу #Владимир Луцкий

Проект реализован в рамках выполнения поручений главы государства. Как создается фундамент для будущих рекордов в животноводстве – в репортаже Анны Корольчук.
На неделе 12 отечественных продуктов получили особый знак – Государственный знак качества. Лучшим из лучших его вручал лично Президент. Глава государства также оценил уровень продукции. Вердикт: все можем, если захотим. А надо не то что хорошо, а на голову выше, чем у конкурентов.
Новая линия – это трио машин, которые формуют сладости из молочной смеси и упаковывают их.
Продолжим знакомить вас с самыми громкими премьерами этой недели. Номер один в нашем топе – это работа известного белорусского документалиста «Обитель святой Евфросинии».
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