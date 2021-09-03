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В Минске презентуют новый букварь, по которому будут учиться маленькие белорусы

03 сентября 2021 07:35
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Новости Беларуси. Новый белорусский букварь 3 сентября представят широкой публике в Национальной библиотеке. Презентация состоится в полдень в галерее «Лабиринт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске презентуют новый букварь, по которому будут учиться маленькие белорусы-1

Таким образом, как отмечают эксперты, заканчивается великая и яркая эпоха «Букваря» Анатолия Клышко. На его труде выросло не одно поколение.

Что касается «начинки» нового учебника, то известно, что на его страницах первоклассники смогут найти QR-коды. Это для того, чтобы школьники во время уроков с легкостью имели доступ к дополнительному медиаконтенту.

# Образование в Беларуси # общество # Фотофакт

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