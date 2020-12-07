Прямой эфир

МАРТ усилит контроль над формированием цен перед Новым годом

07 декабря 2020 08:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли с 7 декабря усилит контроль за ценами на товары, которые в период новогодних праздников пользуются повышенным спросом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пристальное внимание и наличию в ассортименте этих позиций.  

МАРТ усилит контроль над формированием цен перед Новым годом-1

С начала года специалисты ведомства проверили более 5 тысяч торговых объектов. Инспекции были организованы по разным направлениям. Мониторинг, в частности, касался соблюдения законодательства о торговле, наличия в рознице продукции отечественного производства и цен.  

Так, за 11 месяцев выявлено 177 фактов нарушения законодательства о ценообразовании.

МАРТ усилит контроль над формированием цен перед Новым годом-4

Направлено 77 предписаний об устранении нарушений, назначено 11 внеплановых проверок. Сумма штрафных санкций составила почти 190 тысяч рублей.  

# Торговля в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Что делают у вас при себе эти флаги?» – «Руки вытирать». Диалог с задержанным на акции протеста
07 декабря 2020 08:23

«Что делают у вас при себе эти флаги?» – «Руки вытирать». Диалог с задержанным на акции протеста

Более 300 человек задержали в Минске на акциях протеста 6 декабря
07 декабря 2020 07:59

Более 300 человек задержали в Минске на акциях протеста 6 декабря

Итоги 2020-го и прогноз на предстоящий год. Работу экономики обсуждают во Дворце Независимости
07 декабря 2020 07:33

Итоги 2020-го и прогноз на предстоящий год. Работу экономики обсуждают во Дворце Независимости