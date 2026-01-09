Как сохранить здоровье ног в холодную погоду? Пообщались с флебологом медцентра «Нордин»

Холодная погода может значительно влиять на здоровье наших ног. При низкой температуре кровеносные сосуды сжимаются, чтобы сохранить тепло внутри организма. В результате кровоснабжение ног ухудшается, что может привести к различным неприятным ощущениям.

Александр Булова, фрач-флеболог медицинского центра «Нордин»:

Наступает сужение сосудов конечностей рук и ног, что приводит к ухудшению их питания, то есть поступления кислорода и питательных веществ, что особенно важно у пациентов, у которых и так в силу каких-то заболеваний существует нарушение питания, трофика тканей. Такие заболевания, как атеросклероз, варикозная болезнь, сахарный диабет. Поэтому с наступлением холодов у пациентов из таких групп очень важно более внимательно относиться к своему организму, потому что может произойти переохлаждение, критическая ишемия конечностей, рук и ног, и в последующем не очень благоприятные исходы.

Прежде всего важно одеваться по погоде. Носите теплые носки и обувь, которые обеспечивают тепло и защиту. Синтетические или шерстяные материалы лучше всего сохраняют тепло и отводят влагу. Александр Булова:

Важно дифференцировать чувство холода в ногах на фоне холодной погоды и выхода на улицу с похолоданием ног при достаточно высокой температуре окружающей среды. Это может быть признаком тромбоза или эмболии артерий, которая в последующем при неоказании вовремя медицинской помощи может привести к серьезным осложнениям.

Вера Позняк, корреспондент:

Если вы планируете проводить много времени на холоде, покупка компрессионного трикотажа может стать хорошим решением. Такой элемент гардероба отлично поддерживает тепло и защитит ваши ноги от холода. Александр Булова:

Если есть показания для ношения компрессионного трикотажа, то есть это варикозная болезнь, можно использовать компрессионные гольфы или чулки с закрытым носком. Также можно поверх компрессионных чулок надевать теплые носки, обычные носки, ни в коем случае не наоборот.

Если ваши ноги часто отекают на холоде, компрессионный трикотаж может помочь избавиться от этой проблемы, поддерживая ткани и улучшая лимфатический дренаж. Во время физической активности компрессионный трикотаж может поддерживать мышцы и снимать усталость, что особенно актуально для тех, кто много гуляет на улице зимой.

Екатерина Заяц, специалист по продаже компресионного трикотажа:

Существуют более тонкие линейки трикотажа и более плотные. Составы разные, бывает полиамид с эластаном, бывает с микрофиброй. С микрофиброй – более мягкие, более приятные к телу, за счет чего зимой очень хорошо носится и человеку не будет холодно. Много разных оттенков. Если в спортивном варианте, они могут быть салатовые, розовые, серые. Обычно чулки и колготки могут быть бежевые, черные, могут быть серые – на ваш вкус. Существуют как женские варианты с ажурной резинкой, с красивым рисунком, так и более стандартные, без рисунка, чему отдают предпочтение мужчины. Черные возможно носить и на спорт, они похожи на обычные леггинсы. Бежевые не видны под одеждой, тоже выбирают мужчины.