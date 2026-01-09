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Сугробы до 30 см! Как белорусы в разных регионах справлялись с циклоном «Улли»?

09 января 2026 11:49
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Основной удар циклона «Улли» пришелся на центральные и южные регионы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Могилеве высота сугробов местами достигла 30 сантиметров. Коммунальные службы города работают в режиме чрезвычайной ситуации. 

Сугробы до 30 см! Как белорусы в разных регионах справлялись с циклоном «Улли»?-2

На расчистку мобилизовано более ста 20 единиц спецтехники, подключились к уборке свыше 400 человек. Особое внимание уделяют состоянию подъездных путей к больницам и расчистке остановочных пунктов. Благодаря этому общественный транспорт работал без нарушений. Около двух десятков вызовов за ночь поступило спасателям Могилевской области – из снежного плена извлекали автомобили, расчищали снег на крышах и балконах. 

Сугробы до 30 см! Как белорусы в разных регионах справлялись с циклоном «Улли»?-4

Вячеслав Башаримов, начальник городского отдела по чрезвычайным ситуациям Могилева:
Аварийные службы продолжают работать в усиленном варианте несения службы. Могилевский городской отдел поднят по тревоге, в том числе для расчистки социальных объектов – детских дошкольных, остановочных пунктов и показания помощи.

Сугробы до 30 см! Как белорусы в разных регионах справлялись с циклоном «Улли»?-6

Игорь Бушлеков, первый заместитель председателя Могилевского горисполкома:
Мы сегодня делаем акцент на уличную дорожную сеть и, конечно, остановочные пункты, потому что нужно дать возможность гражданам передвигаться по городу и общественному транспорту осуществлять свои функции. 

На улицах Гомеля сейчас можно наблюдать настоящую армию из спецтехники и людей. Внимание не только основным магистралям, но и второстепенным дорогам. Идет работа и во дворах.

Сугробы до 30 см! Как белорусы в разных регионах справлялись с циклоном «Улли»?-8

Очень важно помочь городу, чтобы врачи, пожарные, службы разные могли проехать к населенному пункту, помочь человеку в трудной ситуации.

Сугробы до 30 см! Как белорусы в разных регионах справлялись с циклоном «Улли»?-10

Александр Лопухин, директор предприятия «Полесье»:
Администрацией Железнодорожного района была заблаговременно проработана схема уборки, распределены всем улицы Гомеля. Поэтому мы уже заблаговременно подготовили технику, вывели свой персонал на уборку снега. 

Сугробы до 30 см! Как белорусы в разных регионах справлялись с циклоном «Улли»?-12

В Минской области задействовано около 400 единиц специальной техники и почти 1 000 работников ЖКХ. В Червенском районе им на помощь пришли неравнодушные жители. Так, педагоги и учащиеся Смиловичского государственного колледжа расчистили территорию учреждения образования. Использовали технику из автопарка колледжа. 

Сугробы до 30 см! Как белорусы в разных регионах справлялись с циклоном «Улли»?-14

Работаем с четырех утра, достаточно большое количество снега сегодня выпало, но, несмотря на это, мы все равно пытаемся помочь.

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