Сугробы до 30 см! Как белорусы в разных регионах справлялись с циклоном «Улли»?

Основной удар циклона «Улли» пришелся на центральные и южные регионы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Могилеве высота сугробов местами достигла 30 сантиметров. Коммунальные службы города работают в режиме чрезвычайной ситуации.

На расчистку мобилизовано более ста 20 единиц спецтехники, подключились к уборке свыше 400 человек. Особое внимание уделяют состоянию подъездных путей к больницам и расчистке остановочных пунктов. Благодаря этому общественный транспорт работал без нарушений. Около двух десятков вызовов за ночь поступило спасателям Могилевской области – из снежного плена извлекали автомобили, расчищали снег на крышах и балконах.

Вячеслав Башаримов, начальник городского отдела по чрезвычайным ситуациям Могилева: Аварийные службы продолжают работать в усиленном варианте несения службы. Могилевский городской отдел поднят по тревоге, в том числе для расчистки социальных объектов – детских дошкольных, остановочных пунктов и показания помощи.

Игорь Бушлеков, первый заместитель председателя Могилевского горисполкома:

Мы сегодня делаем акцент на уличную дорожную сеть и, конечно, остановочные пункты, потому что нужно дать возможность гражданам передвигаться по городу и общественному транспорту осуществлять свои функции.

На улицах Гомеля сейчас можно наблюдать настоящую армию из спецтехники и людей. Внимание не только основным магистралям, но и второстепенным дорогам. Идет работа и во дворах.