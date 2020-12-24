Как сохранить память о героях Великой Отечественной? Три мнения

Новости Беларуси. 24 декабря в Минске прозвучал финальный аккорд молодежного патриотического проекта «Память сердца», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акция длилась две недели, на протяжении которых неравнодушные к прошлому, настоящему и будущему своей страны молодые белорусы посетили памятные места. Кульминация марафона прошла на столичной площади Победы. Репортаж Юлии Стриго. Свою первую свечу молодежный проект «Память сердца» зажег 13 декабря в Дятловском районе Гродненской области. С этого момента акция пронеслась по всем регионам и затронула каждый уголок, связанный с великим подвигом наших дедов и прадедов. Кроме этого, молодое и старшее поколение смогли обсудить важное за общим столом на диалоговых площадках. Свои рассказы о воевавших родственниках прислали сотни человек. На площади Победы появился электронный альбом памяти

24 декабря в Минске – завершающая беседа, когда уже можно подводить итог. А он один – память о победных боях и их героях жива и должна жить в каждом сердце. Ветеран высказался о белорусской молодёжи

Молодежь поделилась своими реализованными проектами и предложила новые идеи помощи ветеранам. Хороший опыт уже есть: во многих школах и университетах Минска проходят памятные и творческие вечера с участниками Великой Отечественной войны и ветеранами труда. Подрастающее поколение берет их под опеку. Сегодня в Беларуси около пяти тысяч ветеранов.

Арина Ильященко, учащаяся гимназии № 33 Минска:

У нас в гимназии есть несколько ветеранов, которые находятся у нас на попечении. Мы активно принимаем участие в их жизни, то есть мы всегда помогаем, когда им нужна помощь. Например, мы можем просто сходить в магазин, купить им продуктов. Также мы постоянно приглашаем на мероприятия, которые у нас в гимназии проходят, то есть различные концерты (новогодние, на 9 мая, на 1 сентября на линейке обязательно у нас присутствуют).

Владислав Федюкович, курсант Института пограничной службы Беларуси:

Я считаю, что данный проект необходим, он играет ключевую роль в становлении молодежи, потому что на современном этапе молодежь попросту забывает историю Великой Отечественной войны, она становится непатриотической (молодежь). Такие проекты направлены как раз на сохранение этой истории.

В планах – продолжить привлекать в молодежные проекты ребят из соседних стран и обмениваться личными историями своих героев-родственников, делиться собранной информацией о войне. Предложили и внедрять патриотическое образование в трудовых коллективах.

Хороший пример – актив предприятия МАЗ, который ежегодно проводит туристические походы с посещением памятных для страны мест.