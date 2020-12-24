Как сохранить память о героях Великой Отечественной? Три мнения
Новости Беларуси. 24 декабря в Минске прозвучал финальный аккорд молодежного патриотического проекта «Память сердца», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Акция длилась две недели, на протяжении которых неравнодушные к прошлому, настоящему и будущему своей страны молодые белорусы посетили памятные места. Кульминация марафона прошла на столичной площади Победы.
Репортаж Юлии Стриго.
Свою первую свечу молодежный проект «Память сердца» зажег 13 декабря в Дятловском районе Гродненской области. С этого момента акция пронеслась по всем регионам и затронула каждый уголок, связанный с великим подвигом наших дедов и прадедов. Кроме этого, молодое и старшее поколение смогли обсудить важное за общим столом на диалоговых площадках.
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24 декабря в Минске – завершающая беседа, когда уже можно подводить итог. А он один – память о победных боях и их героях жива и должна жить в каждом сердце.
Ветеран высказался о белорусской молодёжи
Молодежь поделилась своими реализованными проектами и предложила новые идеи помощи ветеранам. Хороший опыт уже есть: во многих школах и университетах Минска проходят памятные и творческие вечера с участниками Великой Отечественной войны и ветеранами труда. Подрастающее поколение берет их под опеку. Сегодня в Беларуси около пяти тысяч ветеранов.
Арина Ильященко, учащаяся гимназии № 33 Минска:
У нас в гимназии есть несколько ветеранов, которые находятся у нас на попечении. Мы активно принимаем участие в их жизни, то есть мы всегда помогаем, когда им нужна помощь. Например, мы можем просто сходить в магазин, купить им продуктов. Также мы постоянно приглашаем на мероприятия, которые у нас в гимназии проходят, то есть различные концерты (новогодние, на 9 мая, на 1 сентября на линейке обязательно у нас присутствуют).
Владислав Федюкович, курсант Института пограничной службы Беларуси:
Я считаю, что данный проект необходим, он играет ключевую роль в становлении молодежи, потому что на современном этапе молодежь попросту забывает историю Великой Отечественной войны, она становится непатриотической (молодежь). Такие проекты направлены как раз на сохранение этой истории.
В планах – продолжить привлекать в молодежные проекты ребят из соседних стран и обмениваться личными историями своих героев-родственников, делиться собранной информацией о войне. Предложили и внедрять патриотическое образование в трудовых коллективах.
Хороший пример – актив предприятия МАЗ, который ежегодно проводит туристические походы с посещением памятных для страны мест.
Роман Бондарук, секретарь Минского городского комитета общественного объединения БРСМ:
Стоит больше времени уделить молодежи, именно по посещению мемориальных досок, тех памятных мест, где захоронены ветераны Великой Отечественной войны. Потому что помимо уборки мест, где мы приходим, убираем, обязательно должны рассказывать молодежи: кто там похоронен, почему похоронены. Это тоже один из важных факторов, который мы должны постоянно учитывать. Также мы должны молодежь вывозить на экскурсии – обязательно, например, в Хатынь, в Брестскую крепость – это те места, которые у нас на слуху, и некоторая молодежь до сих пор даже там не побывала. И поэтому наша будет первая задача – организовывать экскурсии для именно молодежи по посещению таких памятных знаков.