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Андрей Муковозчик: всполошился КС из-за того, что в процессе расследования были документированы новые факты

24 декабря 2020 17:43
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Новости Беларуси. Авторский взгляд на то, что происходит. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности в телефельетоне «Накипело».  

Тому удивляется вся Европа, какая у «невероятных» короткая память

Андрей Муковозчик: всполошился КС из-за того, что в процессе расследования были документированы новые факты-1

В программе Новости «24 часа» на СТВ авторский взгляд Андрея Муковозчика на то, что у всех на слуху (подробности в видеоматериале).  

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Фотофакт

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