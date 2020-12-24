Андрей Муковозчик: всполошился КС из-за того, что в процессе расследования были документированы новые факты

Новости Беларуси. Авторский взгляд на то, что происходит. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности в телефельетоне «Накипело».
Тому удивляется вся Европа, какая у «невероятных» короткая память
Новости Беларуси. Авторский взгляд на то, что происходит. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности в телефельетоне «Накипело».
Тому удивляется вся Европа, какая у «невероятных» короткая память
В программе Новости «24 часа» на СТВ авторский взгляд Андрея Муковозчика на то, что у всех на слуху (подробности в видеоматериале).