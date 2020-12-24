Свои рассказы о воевавших родственниках прислали сотни человек. На площади Победы появился электронный альбом памяти

Новости Беларуси. 24 декабря в Минске прозвучал финальный аккорд молодежного патриотического проекта «Память сердца», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акция длилась две недели, на протяжении которых неравнодушные к прошлому, настоящему и будущему своей страны молодые белорусы посетили памятные места.

Свое завершение проект «Память сердца» взял в Минске на площади Победы. Финальным событием стало открытие электронного альбома «Беларусь помнит. Родные лица Победы». Ветеран высказался о белорусской молодёжи

Юлия Стриго, корреспондент:

В подземном переходе станции метро «Площадь Победы» возле композиции Вечного огня в электронном виде будет храниться национальный альбом памяти. В нем собраны тысячи историй и фото белорусов, которые участвовали в Великой Отечественной войне – от рядовых до офицеров. Инициатива его создания поступила от молодежи, поддержал и Президент Беларуси.

Изначально альбом памяти задумывался как печатное издание. Свои рассказы и информацию о воевавших родственниках прислали сотни человек. Создали сайт «Цветы победы», где количество заявок на публикацию достигло тысячи. Электронный альбом пополняется до сих пор. Свою историю можно прислать на электронную почту БРСМ. Как сохранить память о героях Великой Отечественной? Три мнения

Александр Давыдовский, магистрант Белорусского государственного педагогического университета:

У меня также прадед воевал, и я подам данные в этот электронный альбом «Беларусь помнит». И каждый год так проходит. И большое количество студентов присылают портреты своих прадедов, рассказывают свои истории. Это и будет, скажем, такой уже памятью народа, которая будет дальше способствовать нашему развитию.