Ветеран высказался о белорусской молодёжи

Новости Беларуси. 24 декабря в Минске прозвучал финальный аккорд молодежного патриотического проекта «Память сердца», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свою первую свечу молодежный проект «Память сердца» зажег 13 декабря в Дятловском районе Гродненской области. С этого момента акция пронеслась по всем регионам и затронула каждый уголок, связанный с великим подвигом наших дедов и прадедов. Кроме этого, молодое и старшее поколение смогли обсудить важное за общим столом на диалоговых площадках.
Как сохранить память о героях Великой Отечественной? Три мнения
24 декабря в Минске – завершающая беседа, когда уже можно подводить итог. А он один – память о победных боях и их героях жива и должна жить в каждом сердце.
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Анатолий Адоньев, председатель Минской городской организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов:
Каждый ветеран, участник Великой Отечественной радуется, когда ему оказывается помощь, его поддерживают, к нему, как говорится, проявляют внимание. Это очень важно и необходимо. И вот в этом отношении действия молодежи, действия БРСМ (управление вот этим), является нашим необходимым средством для того, чтобы на душах в ветеранском братстве было спокойно, уверенно.