Ветеран высказался о белорусской молодёжи

Новости Беларуси. 24 декабря в Минске прозвучал финальный аккорд молодежного патриотического проекта «Память сердца», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свою первую свечу молодежный проект «Память сердца» зажег 13 декабря в Дятловском районе Гродненской области. С этого момента акция пронеслась по всем регионам и затронула каждый уголок, связанный с великим подвигом наших дедов и прадедов. Кроме этого, молодое и старшее поколение смогли обсудить важное за общим столом на диалоговых площадках. Как сохранить память о героях Великой Отечественной? Три мнения

24 декабря в Минске – завершающая беседа, когда уже можно подводить итог. А он один – память о победных боях и их героях жива и должна жить в каждом сердце. Свои рассказы о воевавших родственниках прислали сотни человек. На площади Победы появился электронный альбом памяти