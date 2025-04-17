На языке жестов – передвижная фотовыставка «Мирное небо Беларуси» представлена в Молодечно

Экспозиция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Автор проекта – Минское областное общественное объединение «Белорусское общество глухих». Все фотографии рассказывают о жизни людей с нарушением слуха. На стендах работы представителей Молодечно, Слуцка, Борисова и Минского района. Каждая из них отражает интересы, достижения и стремления особенных людей.

Елена Навойчик, председатель Молодечненской первичной организации Белорусского общества глухих:

Проводим мы мероприятия активные, участвуем в государственных праздниках, всегда ходим на эти мероприятия в городе и тоже проводим свои мероприятия: 8 Марта, Новый год. Мы такие же, как все. Хоть с нарушением слуха, но стараемся совместно со всеми, чтобы мы были такими же, чтобы не отставали.

Также выставка рассказывает о том, как важно создавать доступную среду для людей с нарушениями слуха.