Живая память – в Минской области запустили проект, посвящённый юбилею Победы

В Минской области запустили проект, посвященный юбилею Победы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ребята совместно со своими учителями будут собирать информацию о педагогах, которые во время Великой Отечественной войны встали на защиту Родины. Идея уже на стадии реализации. Сейчас творческие группы собирают информацию, документы, а далее приступят к оформлению проектов.

Екатерина Ковальчук, корреспондент:

В годы войны на территории поселка Смиловичи было создано гетто. Сгоняли всех, мучали, убивали. А 14 октября 1941 года приехали на машинах вооруженные люди, окружили гетто вместе. Немцы сгоняли к подготовленной яме партиями по 50-60 человек и расстреливали. Таким образом они уничтожили 2 000 жителей. На этом месте сейчас памятный знак.

Портмоне, музыкальные инструменты, швейная машинка, патефон, старый чемодан. Здесь более 200 экспонатов. Они оживляют события довоенного времени, холокоста и показывают современную жизнь поселка Смиловичи. Каждый предмет здесь это не просто вещь, а свидетели истории, которые рассказывают о судьбах людей, оставивших след в памяти поколения.