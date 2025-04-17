В Бресте перезахоронили останки бойцов Красной армии и мирных граждан, погибших в годы ВОВ

С воинскими почестями, минутой молчания и молитвой. В Бресте перезахоронили останки бойцов Красной армии и мирных граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С воинскими почестями, минутой молчания и молитвой. В Бресте перезахоронили останки бойцов Красной армии и мирных граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проводить в последний путь героев, благодаря которым мы живем в свободной и мирной стране, пришли представители городской администрации, силовых структур, духовенства, общественности, школьники и студенты. Областной центр был оккупирован фашистами 22 июня 1941-го. Вскоре гитлеровцы стали создавать лагеря, куда свозили советских военнопленных. Один из таких находился в километре от деревни Речица. За двумя рядами колючей проволоки от болезней и голода в муках умерли более 9 тысяч человек.
Валерий Вакульчик, помощник Президента Беларуси – инспектор по Брестской области:
Такое бремя выпало на нашу землю, на наш народ. Это испытание. И мы его прошли. Наши предки прошли. Но для того, чтобы мы прошли, чтобы мы дальше смогли жить и продолжить жизнь на этой земле, и для своих детей нам надо помнить. Надо помнить и о том, что было, для того, чтобы этого больше не было. И помнить о том, что мы победили. То есть у нас достаточно силы, мужества. У нас внутри это заложено.
В ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа, допроса жителей Бреста всплывали новые факты злодеяний фашистов. И в прошлом году по инициативе брестской прокуратуры были проведены раскопки. Поисковики обнаружили ранее неизвестное место захоронения, где были найдены останки 36 красноармейцев и двух узников лагеря – женщины и ребенка.
Даниил Дерябин, заместитель прокурора Брестской области:
Память о жертвах геноцида, о воинах погибших, освобождая нашу Родину, священна для нашего народа. И сегодняшнее мероприятие по перезахоронению – это дань уважения, направленное на сохранение исторической памяти, исторической справедливости. Проводимая работа по поиску жертв геноцида – это наш вклад в недопущение реабилитации нацизма.
Павел Иванчин, учащийся гимназии №1 Бреста имени Защитников Брестской крепости:
Это не только память, это наследие, которое передается нашими предками, нами будущим поколениям. Это то, что помогает нам избежать ошибок прошлого, смотреть в будущее и двигаться в настоящем.
Имена двух бойцов удалось установить по солдатским медальонам. Ими оказались уроженцы Полтавской области. Более 80 лет родственники считали их пропавшими без вести. Благодаря масштабной работе, еще один фрагмент нашей общей истории восстановлен. Как потомки победителей мы несем ответственность за сохранение правды о подвиге наших предков. Эти жертвы не напрасны, пока мы помним.