В Бресте перезахоронили останки бойцов Красной армии и мирных граждан, погибших в годы ВОВ

Проводить в последний путь героев, благодаря которым мы живем в свободной и мирной стране, пришли представители городской администрации, силовых структур, духовенства, общественности, школьники и студенты. Областной центр был оккупирован фашистами 22 июня 1941-го. Вскоре гитлеровцы стали создавать лагеря, куда свозили советских военнопленных. Один из таких находился в километре от деревни Речица. За двумя рядами колючей проволоки от болезней и голода в муках умерли более 9 тысяч человек.

Валерий Вакульчик, помощник Президента Беларуси – инспектор по Брестской области:

Такое бремя выпало на нашу землю, на наш народ. Это испытание. И мы его прошли. Наши предки прошли. Но для того, чтобы мы прошли, чтобы мы дальше смогли жить и продолжить жизнь на этой земле, и для своих детей нам надо помнить. Надо помнить и о том, что было, для того, чтобы этого больше не было. И помнить о том, что мы победили. То есть у нас достаточно силы, мужества. У нас внутри это заложено.

В ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа, допроса жителей Бреста всплывали новые факты злодеяний фашистов. И в прошлом году по инициативе брестской прокуратуры были проведены раскопки. Поисковики обнаружили ранее неизвестное место захоронения, где были найдены останки 36 красноармейцев и двух узников лагеря – женщины и ребенка.