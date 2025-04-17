Новая акция по наведению порядка стартовала в Минской области

В центральном регионе запустил еще один проект по благоустройству «Минщина, давай начистоту». Принять участие может каждый. А с инвентарем и посадочным материалом помогут местные ЖКХ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Весна – время преображений. Помимо этого, активно ведутся работы по благоустройству. В Червене обновят пять придомовых территорий. Их общая площадь тысяча квадратных метров. На улице Барыкина уже меняют тротуарную плитку, благоустраивают пешеходные связи и парковку. Отдельное внимание дорогам.

Сергей Колтович, директор Червенского жилищно-коммунального хозяйства:

В этом году запланировано и ведется асфальтирование на 6,5 километра по району (как Червень, так и агрогородки): Любишино, городской поселок Смиловичи, агрогородок Турец. Также на данный момент мы уже подсыпали песчано-гравийную смесь (2,5 километра) совместно с грейдированием дорог.