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Новая акция по наведению порядка стартовала в Минской области

17 апреля 2025 13:49
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В центральном регионе запустил еще один проект по благоустройству «Минщина, давай начистоту». Принять участие может каждый. А с инвентарем и посадочным материалом помогут местные ЖКХ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Новая акция по наведению порядка стартовала в Минской области-2

Весна – время преображений. Помимо этого, активно ведутся работы по благоустройству. В Червене обновят пять придомовых территорий. Их общая площадь тысяча квадратных метров. На улице Барыкина уже меняют тротуарную плитку, благоустраивают пешеходные связи и парковку. Отдельное внимание дорогам.

Новая акция по наведению порядка стартовала в Минской области-4

Сергей Колтович, директор Червенского жилищно-коммунального хозяйства:
В этом году запланировано и ведется асфальтирование на 6,5 километра по району (как Червень, так и агрогородки): Любишино, городской поселок Смиловичи, агрогородок Турец. Также на данный момент мы уже подсыпали песчано-гравийную смесь (2,5 километра) совместно с грейдированием дорог.

Новая акция по наведению порядка стартовала в Минской области-6

Подарок ожидает и школьников Червеня. В детском парке появится новая скейт-площадка. Ее обустроят к празднику Великой Победы.

# Год благоустройства

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