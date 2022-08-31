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Рыбные котлеты, запеканка и омлет. Вспоминаем любимые блюда в школьной столовой

31 августа 2022 17:41
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1 сентября – праздник для детей, но учебный год начинается у всей системы образования. Вступает в силу обновленный Кодекс. Это будет своеобразным экзаменом для педагогов и управленцев, перед которыми Президент поставил немало задач, чтобы высший балл получила белорусская практика обучения в школах и вузах. Как увидеть в маленьком человеке большой талант, дать возможность проявить себя в школе и на пути к профессии? Житейская перипетия школьной формы, разнообразное меню в столовой, лучший букет на первое сентября с минимальной нагрузкой на семейный бюджет. Темы программы: идем в школу. К чему быть готовыми? Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.  

Екатерина Забенько, СТВ:  
Уверена, что у каждого с детства есть любимое и нелюбимое школьное блюдо. Я, например, обожала котлеты по-могилевски, не знаю, есть ли они сейчас, и пюре. Ненавидела я молочный суп. Вроде, затиркой назвался. Предлагаю поностальгировать и вспомнить, чем в разные времена кормили в школах минчан.  

Рыбные котлеты, запеканка и омлет. Вспоминаем любимые блюда в школьной столовой-1

Алина Верховская, корреспондент:  
Мы уже пообщались с жителями столицы и узнали, помнят ли они школьную столовую, чем их кормили, какие блюда были самыми вкусными и наоборот. Я, например, очень любила запеканку, а самым невкусным блюдом был омлет.  

Рыбные котлеты, запеканка и омлет. Вспоминаем любимые блюда в школьной столовой-4

Самым вкусным блюдом были смаженки школьные, а невкусным – молочный суп.  

Рыбные котлеты, запеканка и омлет. Вспоминаем любимые блюда в школьной столовой-7

Да, я помню свое школьное питание. Самое вкусное – это запеченная бабка, а не любил я рыбные котлеты.  

Рыбные котлеты, запеканка и омлет. Вспоминаем любимые блюда в школьной столовой-10

Что невкусным было? Булки с маслом. Очень не нравилось, когда какой-то соус добавляли, сметану кладут.  

Рыбные котлеты, запеканка и омлет. Вспоминаем любимые блюда в школьной столовой-13

Я жил недалеко от школы, поэтому питаться ходил к себе домой.  

Рыбные котлеты, запеканка и омлет. Вспоминаем любимые блюда в школьной столовой-16

Это было, конечно, так давно, но в памяти отложилось. До сих пор помню любимый салат. Назывался «Чайка». С сыром и горошком, как сейчас. Шоколадный пирог и любимые биточки с сыром.  

Рыбные котлеты, запеканка и омлет. Вспоминаем любимые блюда в школьной столовой-19

Рыба хек и пюре на воде, квашенный огурец – это самым вкусным было. В детстве все вкусно.  

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# Школы в Беларуси # общество # Екатерина Забенько # Алина Верховская # Фотофакт

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