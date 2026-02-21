Команды Президента Беларуси и Витебской области скрестили клюшки на «Олимпик-Арене»

Гэта не проста гульня, а нацыянальны брэнд. Кожны сезон Рэспубліканскай хакейнай лігі прыносіць мора эмоцый і незабыўных уражанняў, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Гэта не проста гульня, а нацыянальны брэнд. Кожны сезон Рэспубліканскай хакейнай лігі прыносіць мора эмоцый і незабыўных уражанняў, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Слава пра «супер-хакей» і яго атмасферу, ужо разышлася далёка за межы Беларусі, а на паядынках з удзелам кіраўніка дзяржавы заўсёды аншлаг. Сёння, 21 лютага, на лёдзе «Алімпік-Арэны» зноў іграе каманда Прэзідэнта супраць прадстаўнікоў Віцебскай вобласці. Першы тайм прайшоў пад дыктоўку гаспадароў пляцоўкі. Каманды ішлі на перапынак з лікам 2:0 на карысць дружыны Прэзідэнта.
Аляусей Вінакураў, ігрок каманды Прэзідэнта Беларусі:
Поддержка, все время поют. Праздник! Хоккей – всегда праздник и для спортсменов, и для болельщиков. Выходя на хоккей с грустным лицом – это уже не хоккей. Поэтому всегда нужно радоваться и отдаваться своему любимому делу.
Ігар Каваленя, ігрок каманды Віцебскай вобласці:
Желание у ребят огромное. Всем хочется себя показать. Да, сезон, конечно, для нас неудачный. Но все равно делаем выводы, стараемся. Будем готовиться к следующему сезону.
Статыстыку лепшых бамбардзіраў чэмпіянату ўзначальвае прадстаўнік Магілёўскай вобласці. У Мацвея Вінкевіча – 11 шайб, за ім з шасцю ачкамі ідзе Аляксандр Караткевіч з Брэста, замыкае топ-3 Мікалай Лукашэнка, у яго актыве дагэтуль было пяць выніковых кідкоў.