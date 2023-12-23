Как следует встречать Год Дракона – рассказали астрологи и нумерологи

Фантастический, могущественный и загадочный зверь. На смену черному водяному кролику приходит год зеленого деревянного дракона. В последний раз он был в 1964-м, а после 2024-го наступит аж в 2084-м.

Дракон был частью мировой культуры и мифологии на протяжении тысячелетий. Огромная рептилия приготовила много сюрпризов в этом году.

Виктория Барздыко, астролог: Символ этого года – дракон. Дракон яркий активный, поэтому не забывайте, что 2024 год требует от нас принимать важные решения. Кстати, в этом году не рекомендуют техники загадывания желаний, но нужно обязательно порадовать представителя года: нужно одеться ярко, блестяще, и, желательно, чтобы все ваши украшения были дорогими.

Наталья Скубкова: нумеролог:

Для тех, кто родился в 69-м, 78-м, 87-м, 96-м, 2001-м, – это будет год с проверкой по здоровью и по умению отстаивать свои интересы. В сфере здоровья они будут постоянно сталкиваться с ситуациями, когда захочется съесть что-то вредное, может быть много работы и тем самым они будут нарушать режим сна. Если они будут проходить эти испытания во вред себе, то к концу года, к сожалению, они получат какое-нибудь неприятное известие по поводу их здоровья.