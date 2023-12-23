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Чем занять ребёнка на каникулах и кто отвечает за новогоднее настроение? Анонс «Большого города»

23 декабря 2023 08:25
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Любимое время школьников. Завтра, 24 декабря, в Беларуси начинаются зимние каникулы. Впереди целых 15 дней для отдыха, развлечений и экскурсий. 12 тысяч столичных учеников проведут это время в лагерях дневного пребывания, детей ждут в центрах дополнительного образования и загородных комплексах. Подготовлено множество праздничных программ и мероприятий.

О том, как разнообразить досуг ребенка, рассказали гости ток-шоу «Большой город».

Праздничный путеводитель по лучшим мероприятиям и локациям в период зимних каникул. Кто будет создавать новогоднее настроение?

Чем занять ребёнка на каникулах и кто отвечает за новогоднее настроение? Анонс «Большого города»-1

Это сотни талантливых людей, фанатов своего дела, готовых каждому подарить новогоднее настроение, заряд на следующий год.

Какую программу готовят школьные лагеря и почему даже на каникулах так тянет в школу?

Чем занять ребёнка на каникулах и кто отвечает за новогоднее настроение? Анонс «Большого города»-4

Помимо трехразового питания полноценного питания, конечно, педагогами разработаны интересные содержательные программы.

Чем занять ребёнка на каникулах и кто отвечает за новогоднее настроение? Анонс «Большого города»-7

Они идут с удовольствием. И даже, когда говорят: я не поеду с мамой. Хотя у нас какое-то семейное дело. У нас сегодня в школе что-то организуется. И это нас очень радует.

Чем занять ребёнка на каникулах и кто отвечает за новогоднее настроение? Анонс «Большого города»-10

Как сделать учебный тайм-аут незабываемым и подарить праздник другим? Каким в этом году будет марафон добра «Наши дети»?

Сами ребята выступают в качестве артистов и дарят свое творчество тем, кто сидит в зрительном зале.

Чем занять ребёнка на каникулах и кто отвечает за новогоднее настроение? Анонс «Большого города»-13

И сказка, которая ждет всех детей в канун Нового года и Рождества.

Что ж, новогоднее настроение обеспечено до самых праздников.

Чем занять ребёнка на каникулах и кто отвечает за новогоднее настроение? Анонс «Большого города»-16

Самые грандиозные планы на зимние каникулы.

Будет интересно!

Ток-шоу «Большой город». Воскресенье, 24 декабря, в 10:00.

# Новый год # общество

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