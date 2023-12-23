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От 20 до 300 рублей – какие ёлки предлагают к Новому году в Минске

23 декабря 2023 07:42
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Один из вариантов весело провести время всей семьей и зарядиться праздничным настроением – отправиться за главным его атрибутом. В Минске открылись елочные базары. Ароматные хвойные деревца можно найти в 67 точках города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От 20 до 300 рублей – какие ёлки предлагают к Новому году в Минске-1

Ели, сосны, пихты – торговые площадки предлагают широкий выбор зеленых красавиц на любой вкус и кошелек. Цены варьируются от 20 до 300 рублей. Приобрести можно не только срезанное, но и дерево в кадке, которое можно будет высадить весной на дачном участке или в лесу. Работать елочные базары будут вплоть до 31 декабря. Стоит напомнить, что в период зимних праздников Гослесохрана переходит на усиленный режим работы. Любителям сэкономить и срубить елку в лесу могут грозить внушительные штрафы от 5 до 30 базовых величин. Ну, а если «добывать» новогоднее дерево самостоятельно – праздничная традиция, есть возможность сделать это законно. Достаточно обратиться в лесничество, оплатить услугу и получить разрешение.

# Новый год # общество

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