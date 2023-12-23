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Резиденция Деда Мороза и новогодняя ярмарка работают у Большого театра в Минске

23 декабря 2023 07:35
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Место, где исполняются желания. Резиденция белорусского Деда Мороза открылась у Большого театра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Резиденция Деда Мороза и новогодняя ярмарка работают у Большого театра в Минске-1

Дети вместе с родителями могут пообщаться с главным новогодним волшебником, устроить фотосессию или отправить открытку близким. Дедушка Мороз послушает стихи каждого маленького гостя и порадует сладким подарком.

Резиденция Деда Мороза и новогодняя ярмарка работают у Большого театра в Минске-4

Здесь же, на площади Парижской Коммуны, развернулась и большая зимняя ярмарка. Украшенные гирляндами и яркими шарами домики предлагают посетителям угощения ручной работы, горячие напитки и эксклюзивные новогодние подарки.

Резиденция Деда Мороза и новогодняя ярмарка работают у Большого театра в Минске-7

Радуем посетителей леденцами из изомальта с низким содержанием сахара, то есть максимально безопасно для детских зубов, для диабетиков, но точно так же сладко и вкусно.

Резиденция Деда Мороза и новогодняя ярмарка работают у Большого театра в Минске-10

Андрей Карась, директор Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра:
На нашей торговой точке сегодня представлены в основном ели в кадках и сувенирная продукция. Стоимость елей в кадках варьируется от высоты: от 16 рублей маленькие елочки, чуть повыше – до 125 рублей, это будут большие в кадках. Выращена продукция в основном в нашем центре. Также имеется наша сувенирная продукция. Это сделано нашими специалистами, ручная работа.

Резиденция Деда Мороза и новогодняя ярмарка работают у Большого театра в Минске-13

Принимать гостей новогодняя площадка будет до 7 января. Окунуться в атмосферу сказки и поверить в чудеса смогут не только дети, но и взрослые.

# Новый год # общество

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