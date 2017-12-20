Как школьница прославила Беларусь и причем тут носки?

Девочка представила авторское изделие на международном конкурсе дизайна в США и вошла в десятку лучших. Школьница боролась за победу на равных со взрослыми участниками, их было около 6 тысяч. На конкурс девушка отправила несколько эскизов, но жюри выбрало только один.

«Канатоходцы» – так называется пара носков, принесла ей успех. Их признали четвертыми. До призового места белоруске не хватило всего 25 баллов.