Владимир Семашко рассказал о ценах на Geely

За два часа депутаты и сенаторы задали более десятка вопросов. Причем на самые актуальные темы. Какие направления промышленности нуждаются в поддержке? Как могут взаимодействовать наука и производство? И какова ситуация в нефтегазовой сфере? Как подчеркнул Владимир Семашко, по нефти удалось полностью урегулировать вопросы и получить гарантии по поставкам 24 миллиона тонн ежегодно.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

В любом бизнесе есть такое понятие «себестоимость». Для чего мы заводы строим? Для того, чтоб создать рабочие места, чтоб родить нового налогоплательщика, чтобы, в конце концов, людям дать более конкурентный продукт по всем параметрам и с точки зрения технических параметров, надежности и цены. Вот мы вам назвали цену – от 17 до 25 тысяч долларов. И это абсолютно конкурентная цена, подготовлен проект распоряжения Президента, где государство возьмет на себя на первое время для раскрутки рынка, для того, чтоб привыкли к этой модели нормально, определенное субсидирование закупки. Проект подготовлен, со всеми согласован и ближайший день-два будет внесен. Мы поддержим покупателя белорусского.