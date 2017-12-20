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Владимир Семашко рассказал о ценах на Geely

20 декабря 2017 12:37
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Новости Беларуси. В Овальном зале прошло совместное заседание обеих палат белорусского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Семашко рассказал о ценах на Geely-1

За два часа депутаты и сенаторы задали более десятка вопросов. Причем на самые актуальные темы. Какие направления промышленности нуждаются в поддержке? Как могут взаимодействовать наука и производство? И какова ситуация в нефтегазовой сфере? Как подчеркнул Владимир Семашко, по нефти удалось полностью урегулировать вопросы и получить гарантии по поставкам 24 миллиона тонн ежегодно.

Владимир Семашко рассказал о ценах на Geely-4

Речь зашла и о судьбе белорусского легкового автомобиля. В правительстве отмечают: его цена конкурентна по сравнению с аналогичными моделями других производителей.

Официальный дилерский центр Geely в Минске: где расположен и что в нем уже можно купить

Владимир Семашко рассказал о ценах на Geely-7

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
В любом бизнесе есть такое понятие «себестоимость». Для чего мы заводы строим? Для того, чтоб создать рабочие места, чтоб родить нового налогоплательщика, чтобы, в конце концов, людям дать более конкурентный продукт по всем параметрам и с точки зрения технических параметров, надежности и  цены. Вот мы вам назвали цену – от 17 до 25 тысяч долларов. И это абсолютно конкурентная цена, подготовлен проект распоряжения Президента, где государство возьмет на себя на первое время для раскрутки рынка, для того, чтоб привыкли к этой модели нормально, определенное субсидирование закупки. Проект подготовлен, со всеми согласован и ближайший день-два будет внесен. Мы поддержим покупателя белорусского.

# общество # Владимир Семашко # Фотофакт # Автомобили

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