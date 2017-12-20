Первая в Минске транспортная пробка век назад и библиотека, которую открывала жена Толстого: история Московской улицы

XIX век. Российская империя покрывается сетью железных дорог. Одна из них протянулась и до нашей столицы. Через Минск прошла Московско-Брестская железная дорога.

За городом, на свободной территории (чтобы не платить жителям за изъятые земельные участки) строится железнодорожный вокзал, благо дорога к нему уже была – Койдановский тракт.

Туда-то и протянулась улица, которая сперва называлась Ново-Захарьевской, потом Новой Московской, а с 1880 года и по сей день — Московской. Отметим, улица эта была названа в честь вокзала Московско-Брестской железной дороги, а не российской столицы.



Долгое время Московская была улицей периферийной, провинциальной. Это позже здесь появилось несколько кирпичных двухэтажных домиков.

В старинных рекламных объявлениях можно найти разве что адреса живших здесь врачей.

Также на Московской располагалась еврейская школа. И хоть городской центральной эта улица стала намного позже, тем не менее, это была важная транспортная магистраль Минска.



Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

Многие думают, что пробки – это достояние современного Минска. Нет, первые пробки появились в начале ХХ века именно здесь – на пересечении Московской улицы, Койдановского тракта, так тогда называлась нынешняя улица Чкалова и железной дороги.

Поэтому уже тогда было принято решение построить мост, путепровод.



Его строили из очень редкого, по тем временам, материала, недешёвого – из бетона.

Поэтому мост назывался «Бетонный мост».



За свою историю он пережил несколько названий, но все однотипные:, его называли «Каменный мост». Ещё в 1967 году остановка троллейбуса на улице Чкалова называлась «Каменный мост». А у Кузьмы Черного в романе «Сестра» он назывался «бятонны віадук»

Мост на Московской простоял около 80 лет, но в середине 80-ых годов он стал слишком узок для потребностей большого города. Кроме того, он был слишком низким, под ним невозможно было проложить контактную сеть электропоездов. Необходима была мощная реконструкция путепровода. С огромным трудом взрывали конструкции старого моста, ведь строили его на совесть.

И в городе появился новый, современный мост.

В довоенное время большинство домов на Московской были деревянными. Сегодня здесь всего 20 зданий, но 5 из них имеют охранный статус памятников архитектуры, не каждая минская улица может таким похвастаться. Сейчас он обозначается, как 16-ый, а в старой нумерации был 26-ым.

Здесь в 61-й квартире жил белорусский поэт Аркадий Кулешов.





Вадим Зеленков:

«Я жыву на вуліцы Маскоўскай, пад вясновым громам і дажджом. Адлюстрованы ў панелі коўзкай, там стаіць шматпавярховы дом», – писал белорусский поэт Аркадий Кулешов. Помните «Сцяг брыгады», где он пишет, как он уходил по этой улице на войну, как эта улица его провожала.



Этот дом был частично разрушен во время войны, но, к счастью, уцелел. После освобождения Минска, уже в первых числах июля здесь открылось первое в городе почтовое отделение – вот так с тех пор оно здесь и расположено.

Во дворе этого дома сохранились своеобразные памятники того времени – двухэтажные сараи, которые когда-то стояли во многих минских дворах.



За забором можно различить даже остатки дореволюционных стекольных заводов. Дело в том, что этот район специализировался по производству изделий из стекла, и переулок, который расположен в паре сотен метров отсюда, до сих пор называется Стекольным.

Далеко не у каждого дома есть свой собственный летописец, а вот 12-ому дому по улице Московской повезло.

Здесь жил очень интересный человек, Олег Белоусов – режиссёр, мультипликатор, телеведущий, автор многих книг, в том числе, издания «Мой город», в котором он рассказал о своем детстве на улице Московской.

Вот, что он писал про один из самых известных в 50-ые годы продовольственных магазинов Минска, который находился в этом доме по Московской: «Он был шикарный! Стены были расписаны удивительными картинами, на которых счастливые колхозники и колхозницы щедро предлагали покупателям немыслимые дары закромов родины.

Рыбаки вытаскивали сети, полные осетров, партизанки-молдаванки срезали пятикилограммовые гроздья винограда.



Но самое неповторимое – в витрине стояла бутафорская бочка вина, из которой по бутафорской же трубочке, непрерывной струей текло в рог бутафорское вино. Около этого шедевра рекламы можно было стоять часами, пытаясь подловить момент, когда вино закончится и наступит пауза в изобилии».

9-й дом по Московской несколько лет назад был объявлен памятником архитектуры, и неслучайно.



Его построили в середине 50-ых для работников завода медпрепаратов. Именно на его стенах впервые в Минске была опробована новая технология облицовки фасада керамическими плитами, которая позже была использована при застройке улицы Ленина в районе ГУМа.



Но что интересно: левое крыло заметно отличается по цвету от центрального и правого. Это неслучайно – оно было построено через несколько лет после основного здания и, видимо, точный цвет не удалось подобрать. Вадим Зеленков:

До войны это был дом №29 по московской улице. Причём, на самом деле, дом №29 – это было 4 деревянных домика, располагавшихся вот здесь, где сейчас левое крыло этого здания, и каждый домик считался отдельной квартирой. В квартире №4 жила семья Серовых – Анна и её дочь Зоя, работали в составе подпольной группы, возглавляемой Марией Осиповой, известной по участию в устранении Вильгельма Кубе, гауляйтера. По Московской, как известно, водили из гетто евреев работать на товарную станцию.



И было несколько случаев, когда те, кому удавалось каким-то чудом вырваться из колонны, их прятали в этом доме, они какое-то время жили на чердаке, потом их переправляли за город в партизанские отряды. Они собирали на находящейся рядом свалке немецкого металлолома способные к использованию образцы оружия, они были связаны с теми, кто работал в расположенной рядом бане, которая во время войны служила дезинфекционным пунктом для немецких военнослужащих. И там, когда обрабатывали одежду немцев, находили в карманах патроны, ещё какие-то детали, и это тоже переправлялось партизанам.



Во время войны Анна и Зоя выжили, правда, дом их сгорел после немецкой бомбёжки 23 июля 1944 года.

Обратите внимание, это случилось через 20 дней после освобождения Минска.

Немецкие самолёты ещё бомбили район железнодорожного вокзала, и именно тогда Московская улица пострадала больше, чем в первые дни войны. Зоя Серова прожила долгую жизнь, она стала доктором биологических наук, много лет работала заведующей лабораторией Института экспериментальной ботаники.

Анна и Зоя получили звание праведников мира – так называли людей, которые спасали евреев во время оккупации.



Здесь находится одна из главных достопримечтельностей Московской улицы – библиотека имени Льва Николаевича Толстого. Не секрет, что имена библиотекам часто дают случайно. Но здесь другая история. Осенью 1910 года, когда великий писатель умер, видные представители минской интеллигенции решили почтить его память и создать публичную библиотеку.

С тех времен вот уже 105 лет минчане читают здесь книги!



Вадим Зеленков:

Софье Андреевне Толстой было отправлено письмо с просьбой разрешить назвать библиотеку именем её мужа – разрешение было дано. Более того, она сама приехала в Минск и привезла около 30 томов в подарок библиотеке, присутствовала на её открытии, и, таким образом, библиотека стала носить имя Толстого с момента своего основания. Находилась она сперва в доме Вержбовской – это противоположная сторона улицы, приблизительно напротив нынешней библиотеки, но это не очень точно, это ещё предстоит установить. Затем она поколесила по Минску: она располагалась и на улице Чкалова, и в Молочном переулке, потом, в 60-ые годы переехала сюда на Московскую улицу.

Руководили ею в дореволюционные годы те, кто инициировал её создание – минские врачи.

Председателем правления библиотеки был замечательный врач-офтальмолог Феодосий Ульянов.

Историкам известен любопытный документ: рапорт от 17 июля 1913 года помощников правителя канцелярии минского губернатора управляющему Минской губернии «О ревизии минской городской публичной библиотеки-читальни имени Льва Толстого». «Всего названий книг в библиотеке, по инвентарной описи, значатся 650.

За каждое посещение библиотеки взимается плата – по 1 копейке. На дом книги и журналы не выдаются. До 14 июля библиотеку посетило 4 879 человек». Интересен список подписных изданий на русском языке: «Минский Голос», «Северо-Западная Жизнь», «Минская газета-копейка», «Русское Слово», «Русские Ведомости», «Речь», «Современное Слово». «Из этого перечня периодических изданий», – печально резюмируют проверяющие, – «Видно, что почти все они левого направления». Вадим Зеленков:

Разумеется, это – далеко не всё, что можно рассказать о Московской улице. Можно рассказать о мальчике из дома Дрейцера, который стал известным писателем-маринистом и ходил на знаменитом корабле «Челюскин». Можно рассказать о железнодорожной школе легендарной, которая много десятилетий располагалась в самом конце улицы.