В минском метро с 27 декабря изменится график последнего ночного поезда

Новости Беларуси. В столичном метро меняется график движения поездов – увеличится время стоянки последнего поезда на пересадочных станциях «Октябрьская» – «Купаловская».

По информации метрополитена, изменения вступят в силу с 27 декабря. Для пересадки на последний ночной поезд с одной линии метро на другую у пассажиров будет в распоряжении 3 минуты.

График движения последних поездов на других станциях также изменится.

Изменения коснулись и наземного общественного транспорта. Теперь контролеры будут работать с 05:00 до 01:00. Раньше безбилетники могли ехать до 09:00 и поздно вечером не оглядываясь.