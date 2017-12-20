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В минском метро с 27 декабря изменится график последнего ночного поезда

20 декабря 2017 12:43
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Новости Беларуси. В столичном метро меняется график движения поездов – увеличится время стоянки последнего поезда на пересадочных станциях «Октябрьская» – «Купаловская».

По информации метрополитена, изменения вступят в силу с 27 декабря. Для пересадки на последний ночной поезд с одной линии метро на другую у пассажиров будет в распоряжении 3 минуты.

График движения последних поездов на других станциях также изменится.

Изменения коснулись и наземного общественного транспорта. Теперь контролеры будут работать с 05:00 до 01:00. Раньше безбилетники могли ехать до 09:00 и поздно вечером не оглядываясь. 

Контролеры в Минске будут ловить безбилетников даже ночью – здесь подробнее.

# общество # Минское метро

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