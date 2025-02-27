Как сельхозкультуры перенесли «сюрпризы» белорусской погоды? Рассказали в НАН

Аграрии Беларуси готовятся к севу-2025. Сейчас все внимание сельхозтехнике. Ремонт начался сразу после завершения осенних полевых работ, многие хозяйства уже закрыли вопрос. Ведь стоит задача к 1 марта всю технику (а это порядка 34 тысяч единиц) поставить на линейку готовности. А тем временем агрономы продолжают мониторинг сельхозкультур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на теплую и бесснежную зиму, состояние озимых культур в норме. Растения хорошо переносят перепады температуры. Но точно оценить результаты перезимовки можно будет только через месяц.
Подробнее – Дарья Авсюк.
На календаре февраль. Но уже первые ростки озимой ржи пробиваются из промерзшей почвы. Агрономы активно мониторят поля, чтобы не было потерь. Ежедневно оценивают состояние посевов. Пока опасений нет, несмотря на все сюрпризы зимы.
Эрома Урбан, член-корреспондент НАН Беларуси, первый заместитель генерального директора Научно-практического центра по земледелию:
Там начинаются весенние процессы. Мы прогнозируем, что перезимовка озимых и рапса будет успешной. Те снижения температуры, которые наблюдались в предыдущую неделю, мы считаем, они не вызвали негативного влияния на озимые зерновые.
Зима нынче не та. Почти не было снежного покрова, а для культур это то самое одеяло, которое защищает от перепадов температур. К массовым работам приступят, как только установится стабильный плюс в восемь градусов.
Сергей Бабинович, агроном экспериментальной базы «Натальевск»:
Возобновление весенней вегетации – есть такая фаза у растений. Как только начинают отрастать корешки, агроном смотрит в поле, выкапывает растение и смотрит корешки. Если начали расти, значит, идем с подкормкой – азотными удобрениями.
Оценить всевозможные потери от перезимовки можно будет только через месяц. А пока аграрии готовят технику к сезону-2025.
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