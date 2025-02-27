Духовно-просветительский форум «Златоуст» впервые прошёл в Минске
Как воспитать в детях чувство причастности к достижениям и культуре своей страны, укрепить уважение к истории и культуре? Эти вопросы обсуждали во время духовно-просветительского форума «Златоуст», который впервые прошел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главной темой стало воспитание молодежи на основе традиционных ценностей.
Среди участников диалога педагоги, представители профильных ведомств и священнослужители. Поговорили и о том, какой должна быть современная школа, чтобы привлекать молодых людей не только к академическим достижениям, но и к активному участию в жизни общества. Обсудили и внедрение в образовательный процесс мероприятий, экскурсий, создание клубов по интересам.
Татьяна Тихонова, куратор духовно-просветительского форума «Златоуст»:
Как говорят, войны выигрывают священники и учителя. То, как мы воспитаем свою молодежь, то, как мы будем работать с семьями, мы поможем им, поможем детям стать счастливыми и прожить достойную жизнь.
Авксентий, епископ Несвижский, викарий Патриаршего Экзарха всея Беларуси:
Целью его будет, пожалуй, то, чтобы мы показали сокровищницу мудрости. Я не говорю «духовную», потому что духовная сокровищница – это сокровищница чисто верующих людей, которые ходят в церковь и живут церковной жизнью. Мы акцентируем, что в образовании мы все-таки должны ориентироваться именно на эти нравственные основы, на воспитательные принципы, которые предлагает нам уже почти 2 тысячи лет христианская церковь.
Встреча прошла в Свято-Елисаветинском монастыре. В обители работает множество мастерских, где создают эксклюзивные изделия ручной работы: иконы, швейную продукцию, изделия из керамики, сувениры из дерева. Для гостей провели ознакомительную экскурсию.