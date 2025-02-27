Духовно-просветительский форум «Златоуст» впервые прошёл в Минске

Как воспитать в детях чувство причастности к достижениям и культуре своей страны, укрепить уважение к истории и культуре? Эти вопросы обсуждали во время духовно-просветительского форума «Златоуст», который впервые прошел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главной темой стало воспитание молодежи на основе традиционных ценностей.

Среди участников диалога педагоги, представители профильных ведомств и священнослужители. Поговорили и о том, какой должна быть современная школа, чтобы привлекать молодых людей не только к академическим достижениям, но и к активному участию в жизни общества. Обсудили и внедрение в образовательный процесс мероприятий, экскурсий, создание клубов по интересам.