Как сделать жизнь современного горожанина удобной и приятной? Всё о преимуществах комплекса «Минск Мир»

Новости Беларуси. Белорусская столица ежегодно прирастает сотнями тысяч квадратных метров. Наиболее наглядно увидеть это можно в комплексе «Минск Мир», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Рядом с центром и по новой линии метро возводят то, что называется городом в городе. Комплекс, престиж которого определяет инфраструктура, создаваемая застройщиком.

Компания в непростой год, когда в мире наблюдается спад, связанный с локдаунами из-за COVID-19, полностью выполняет план, объекты строятся и сдаются, создается инфраструктура, активно строят и Международный финансовый центр, а это новые рабочие места и центр притяжения инвестиций. «Минск Мир» – это новые возможности.

Еще несколько лет назад эта территория была ничем не примечательной промышленной зоной. Теперь это новый центр города и район, задающий новые стандарты городской среды столицы. «Минск Мир» строят по принципу города в городе. А это вся необходимая инфраструктура. У жителей комплекса не только красивые и уютные квартиры, но и все необходимое буквально в шаговой доступности.

Павел Овчаров, директор компании «Дана Астра»:

Квартал «Эмираты» завершен. Все объекты строительства построены, успешно введены в эксплуатацию, построен торговый центр площадью более 4000 метров квадратных, паркинг многоуровневый на 800 машиномест. В этом квартале есть и детский садик на 230 мест. При поддержке наших постоянных партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов, по их проектным бюро выполнено дизайнерское благоустройство, озеленение квартала.

Половина жилых домов и самые знаковые объекты – Международный финансовый центр, новый городской парк, современный мегамолл – возводятся застройщиком самостоятельно или с привлечением иностранных инвестиций. Чтобы понять, кто и сколько вкладывает средств в строительство комплекса, представим довольно простую схему: широкие транспортные магистрали между кварталами комплекса и третья линия метро – это забота города. А все, что внутри кварталов – от жилых домов до школ, садов и поликлиник, от дорожек и фонарей, детских и спортивных площадок до магазинов и парковок – дело застройщика. Всего в комплексе возведут 7 школ и 12 детских садов. Помимо взрослой и детской поликлиник – полноценный медицинский центр.

Павел Овчаров:

Инвестиционный проект рассчитан до конца 2027 года. Все объекты запланированные будут построены и введены в эксплуатацию. Это будет огромный новый район для современного и престижного проживания. 2020 год был непростым. Многие предприятия ввиду ситуации с коронавирусом остановились, замедлили свою работу. Беларусь осталась не в стороне, это тоже коснулось Республики Беларусь. Но наше предприятие не останавливало работу. Мы успешно строили по-прежнему все объекты, мы успешно вводим эти объекты. Это касается как коммерческой недвижимости, административных помещений, это касается детских садиков, паркингов. Мы все наши запланированные объекты успешно строим и вводим в эксплуатацию. Это проект, который успешно реализуется совместными проектными бюро Объединенных Арабских Эмиратов из Абу-Даби и Дубая.

Вот как выглядит «Минск Мир» в цифрах. Всего будет построено около 3 миллионов 300 тысяч квадратных метров. Из них почти 1,5 миллиона – общественные помещения различного назначения. Много и коммерческой недвижимости. Внутри квартала «Эмиратс» – магазины, пекарни, кофейни, барбершоп. А в доме «Эмиратс Волна» под торговлю и сервис отдан весь первый этаж – это больше 4000 квадратных метров. У жителей квартала буквально в шаговой доступности будут и магазины, и кафе, и стильные офисы туристических компаний, и разнообразные сервисы сферы услуг – в общем, все то, что делает жизнь современного горожанина удобной, приятной и насыщенной разнообразным досугом.

И это важная черта всего комплекса – встроенные в жилые дома помещения коммерческого назначения будут в каждом квартале. Магазины шаговой доступности и объекты бытового обслуживания прямо у дома – определяющий фактор создания современной и комфортной городской среды. Компания, где работает Лариса Аверчик, выкупила в доме «Вальс» площади под продуктовый супермаркет.

Лариса Аверчик, директор частной компании:

По проектной документации здесь предусмотрено размещение продовольственного магазина. Мы будем это помещение сдавать в аренду торговой сети. И этот магазин будет востребован.

Лариса Аверчик:

Мы рассматривали следующие факторы: близкое расположение магистральной улицы, наличие автобусной остановки, наличие парковочных мест. И кроме этого, мы знаем, что в жилом доме «Вальс» выкуплены все квартиры. И надеемся, что этот торговый объект будет востребован жильцами и этого дома, и домов жилого квартала. Те, кто инвестирует в «Минск Мир», понимают преимущества.

Лариса Аверчик:

Комплекс «Минск Мир» – это интересный, многофункциональный, перспективный район. Он интересен еще тем, что здесь большая численность населения, здесь будут большие пешеходные потоки, здесь транспортная доступность, парковочные места. Dana Holdings строит много коммерческих нежилых помещений. Мы с ними сотрудничаем и в ближайшее время рассматриваем вопрос о приобретении еще нескольких таких помещений.

Развитая инфраструктура комплекса – это не просто удобство для жизни, а нечто большее. Здесь рождается взаимодействие множества людей и взаимодействие множества интересов. Одним важно, чтобы все необходимое было в шаговой доступности, другим – чтобы была возможность для развития бизнеса и появления новых рабочих мест, третьим – чтобы создавались условия для занятий спортом, здорового образа жизни, для образования и воспитания детей. А все вместе работает на развитие человеческого капитала. Компания в непростые времена поддерживает своих клиентов. Это прежде всего индивидуальный подход к каждому.

Павел Овчаров:

Я хочу поблагодарить всех работников образования, медицинской сферы, многодетные семьи, людей с ограниченными возможностями, которые обратились к нам с благодарственными письмами за ту поддержку, которую оказала компания. Мы предоставили 20%-ную скидку в это непростое, тяжелое время. И мы рады всегда видеть наших клиентов и по-прежнему дальше стараемся реагировать на ту ситуацию, которая складывается, и продавать наши квартиры, административные помещения и машиноместа. Нет ни одного города в Республике Беларусь, который бы не пришел, компаний, физических лиц, которые не приобретали бы у нас помещения. Все с радостью идут, покупают. Они строят новый бизнес, который связан с арендой коммерческой и жилой недвижимости.