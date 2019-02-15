15 февраля по дорогам Могилевской, Минской и Брестской областей будет перемещаться военная техника

Новости Беларуси. Продолжается комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Продолжается комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из запаса призваны около 1400 человек. Для создания обстановки, близкой к реальной, действия условного противника имитируют подразделения сил специальных операций. Завершится проверка штабными тренировками и учениями с боевой стрельбой на полигонах Вооруженных Сил.
В Министерстве обороны предупреждают, что 15 февраля будет перемещаться колесная техника по автодорогам в Могилевской, Минской и Брестской областях. Жителей ближайших населенных пунктов и водителей просят учитывать это обстоятельство и быть предельно внимательными.