Брестчанин выиграл машину от «Санта», но даже не захотел слушать организаторов по телефону – вот в чём дело

Иногда судьба дарит подарки, когда ты их совсем не ждешь. Так случилось и с героем нашего следующего сюжета.

Александра Каштанова, ведущая:

Брестчанин выиграл машину, но даже не захотел об этом слушать.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Это очень смешная история. Дело в том, что накануне Денису из Бреста звонили мошенники. Поэтому, когда опять раздался победный звонок, он решил, что снова одолевают мошенники, придумывают какие-то схемы. И он просто взял, положил трубку и заблокировал номер организаторов, как выяснилось, рекламной игры от «Санта».



Илья Нечаев, ведущий:

Но спустя время он все же убедился – это была правда. Он выиграл новый автомобиль, как оказалось, всего за покупку чипсов для своей дочери. Давайте познакомимся с этим счастливчиком поближе.