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Брестчанин выиграл машину от «Санта», но даже не захотел слушать организаторов по телефону – вот в чём дело

10 декабря 2025 08:16
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Иногда судьба дарит подарки, когда ты их совсем не ждешь. Так случилось и с героем нашего следующего сюжета. 

Александра Каштанова, ведущая:
Брестчанин выиграл машину, но даже не захотел об этом слушать. 

Ольга Бурлакова, ведущая:
Это очень смешная история. Дело в том, что накануне Денису из Бреста звонили мошенники. Поэтому, когда опять раздался победный звонок, он решил, что снова одолевают мошенники, придумывают какие-то схемы. И он просто взял, положил трубку и заблокировал номер организаторов, как выяснилось, рекламной игры от «Санта».

Илья Нечаев, ведущий:
Но спустя время он все же убедился – это была правда. Он выиграл новый автомобиль, как оказалось, всего за покупку чипсов для своей дочери. Давайте познакомимся с этим счастливчиком поближе. 

Брестчанин выиграл машину от «Санта», но даже не захотел слушать организаторов по телефону – вот в чём дело-2

Рядом со мной Денис из Бреста и его автомобиль. 

Брестчанин выиграл машину от «Санта», но даже не захотел слушать организаторов по телефону – вот в чём дело-4

Денис Струневский, г. Брест:
Меня зовут Денис, я из города Бреста. У меня супруга и двое детей. В магазин «Санта» мы ходим ежедневно. 

Ни я не поверил, ни мои близкие. Круто, что «Санта» реализует такие возможности. Это были чипсы «Лейс» с паприкой, рифленые.

Супруга мне написала: ты знаешь, это тот товар, который ты купил для дочки, но сам его и не попробовал. 

Брестчанин выиграл машину от «Санта», но даже не захотел слушать организаторов по телефону – вот в чём дело-6

Ну что, Денис, запускаем обратный отсчет? 
– Запускаем. 
– Три, два, один. Есть! 

Брестчанин выиграл машину от «Санта», но даже не захотел слушать организаторов по телефону – вот в чём дело-8

Денис Струневский:
Автомобиль будет сейчас помогать нам реализовывать наши планы, которые мы не могли раньше реализовать. 

– До Бреста подбросите? 
– Без вопросов. 

Брестчанин выиграл машину от «Санта», но даже не захотел слушать организаторов по телефону – вот в чём дело-10

Денис Струневский:
Желаю верить в свою удачу, не стремиться, не гнаться за ней, быть добрым и отзывчивым к людям. 

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