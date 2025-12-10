Брестчанин выиграл машину от «Санта», но даже не захотел слушать организаторов по телефону – вот в чём дело
Иногда судьба дарит подарки, когда ты их совсем не ждешь. Так случилось и с героем нашего следующего сюжета.
Александра Каштанова, ведущая:
Брестчанин выиграл машину, но даже не захотел об этом слушать.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Это очень смешная история. Дело в том, что накануне Денису из Бреста звонили мошенники. Поэтому, когда опять раздался победный звонок, он решил, что снова одолевают мошенники, придумывают какие-то схемы. И он просто взял, положил трубку и заблокировал номер организаторов, как выяснилось, рекламной игры от «Санта».
Илья Нечаев, ведущий:
Но спустя время он все же убедился – это была правда. Он выиграл новый автомобиль, как оказалось, всего за покупку чипсов для своей дочери. Давайте познакомимся с этим счастливчиком поближе.
Рядом со мной Денис из Бреста и его автомобиль.
Денис Струневский, г. Брест:
Меня зовут Денис, я из города Бреста. У меня супруга и двое детей. В магазин «Санта» мы ходим ежедневно.
Ни я не поверил, ни мои близкие. Круто, что «Санта» реализует такие возможности. Это были чипсы «Лейс» с паприкой, рифленые.
Супруга мне написала: ты знаешь, это тот товар, который ты купил для дочки, но сам его и не попробовал.
– Ну что, Денис, запускаем обратный отсчет?
– Запускаем.
– Три, два, один. Есть!
Денис Струневский:
Автомобиль будет сейчас помогать нам реализовывать наши планы, которые мы не могли раньше реализовать.
– До Бреста подбросите?
– Без вопросов.
Денис Струневский:
Желаю верить в свою удачу, не стремиться, не гнаться за ней, быть добрым и отзывчивым к людям.
*На правах рекламы.