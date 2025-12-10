На реализацию гражданских инициатив в Минской области в 2025-м выделено более 400 тысяч рублей

Благоустроенные парки, площадки и памятники. Масштабные проекты в 2025 году реализовали в центральном регионе страны благодаря гражданским инициативам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На это из бюджета выделили более 400 тысяч рублей.

Самый крупный проект Минской области выполнили в агрогородке Березинское Молодечненского района. Его стоимость – свыше 135 тысяч рублей. Здесь провели комплексное благоустройство парка: создали новые функциональные зоны для активного отдыха и спорта, установили тренажеры с теневым навесом, информационные стенды, скамейки и малые архитектурные формы.

Василий Ермакович, житель агрогородка Березинское:

Интересно походить, и позаниматься, и отдохнуть, посидеть на скамейке. Вот тренажеры поставили. Так очень хорошо, очень культурно, очень удобно. Очень прекрасно все.