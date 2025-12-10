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На реализацию гражданских инициатив в Минской области в 2025-м выделено более 400 тысяч рублей

10 декабря 2025 08:15
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Благоустроенные парки, площадки и памятники. Масштабные проекты в 2025 году реализовали в центральном регионе страны благодаря гражданским инициативам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На это из бюджета выделили более 400 тысяч рублей.

На реализацию гражданских инициатив в Минской области в 2025-м выделено более 400 тысяч рублей-2

Самый крупный проект Минской области выполнили в агрогородке Березинское Молодечненского района. Его стоимость – свыше 135 тысяч рублей. Здесь провели комплексное благоустройство парка: создали новые функциональные зоны для активного отдыха и спорта, установили тренажеры с теневым навесом, информационные стенды, скамейки и малые архитектурные формы.

Василий Ермакович, житель агрогородка Березинское:
Интересно походить, и позаниматься, и отдохнуть, посидеть на скамейке. Вот тренажеры поставили. Так очень хорошо, очень культурно, очень удобно. Очень прекрасно все.

На реализацию гражданских инициатив в Минской области в 2025-м выделено более 400 тысяч рублей-4

Виктор Станишевский, председатель Городиловского сельсовета:
Это практически центральное место нашего поселка. Здесь очень любят гулять местные жители, отдыхать. Он имеет богатое историческое наследие. Это действительно стало местом притяжения. Сюда приезжают люди, даже те, которые уже здесь не живут, но им приятно вернуться на свою Родину, посмотреть, походить, погулять.

Сейчас в Минской области проходит конкурс гражданских инициатив, которые будут реализованы в 2026 году. Заявки принимают по 5 января 2026-го. Победители получат до 90 % финансовой поддержки на реализацию своих проектов.

# Виктор Станишевский # Государственная политика

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