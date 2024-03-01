Как сахар становится наркотиком? Спросили у диетолога-нутрициолога

Стресс, некомфортная обстановка, большие физические и мыслительные нагрузки. Рука сама тянется к тортику. Сладкое доставляет удовольствие, успокаивает нервы и хоть ненадолго, но дает ощущение детства, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Многочисленными экспериментами было доказано: сочетание жира и сахара вызывает реальную наркотическую зависимость, формируется так называемый гедонистический голод, который основывается не на потребности насытиться, а для получения удовольствия.

Есть такое понятие, как точка блаженства. Это сочетание жирного, сладкого и соленого. Именно сочетание трех этих вкусов в нужной пропорции вызывает всплеск нейромедиаторов удовольствия. А уж потом наша дофаминовая система стимулирует нас на повторение опыта. Так возникает зависимость. Причем главная составляющая – все тот же сахар.