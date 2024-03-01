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Как сахар становится наркотиком? Спросили у диетолога-нутрициолога

01 марта 2024 16:17
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Стресс, некомфортная обстановка, большие физические и мыслительные нагрузки. Рука сама тянется к тортику. Сладкое доставляет удовольствие, успокаивает нервы и хоть ненадолго, но дает ощущение детства, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Многочисленными экспериментами было доказано: сочетание жира и сахара вызывает реальную наркотическую зависимость, формируется так называемый гедонистический голод, который основывается не на потребности насытиться, а для получения удовольствия.

Есть такое понятие, как точка блаженства. Это сочетание жирного, сладкого и соленого. Именно сочетание трех этих вкусов в нужной пропорции вызывает всплеск нейромедиаторов удовольствия. А уж потом наша дофаминовая система стимулирует нас на повторение опыта. Так возникает зависимость. Причем главная составляющая – все тот же сахар.

Как сахар становится наркотиком? Спросили у диетолога-нутрициолога-1

Анна Бедрицкая, диетолог-нутрициолог:
В нашем желудочно-кишечном тракте живет огромное количество бактерий. Эти бактерии делятся на хорошие и плохие. Хорошие бактерии питаются полезными продуктами. Эти хорошие бактерии и дают нам красоту, здоровье, молодость, хорошее самочувствие, хорошие когнитивные способности, способность мыслить, анализировать, быстро действовать. Встал – устал, это не про тех людей, которые правильно питаются. Есть патогенные бактерии, эти плохие бактерии и вызывают тягу к сладкому. Они питаются простыми сахарами: булками, сладостями, соками. Если мы будем их подкармливать, они будут постоянно просить сахар.

Как определить сладкоежку по внешности? Вот как выглядит «сахарное лицо» – подробности здесь.

# Продукты питания # общество # Анна Бедрицкая

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