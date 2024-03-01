Как определить сладкоежку по внешности? Вот как выглядит «сахарное лицо»

Стресс, некомфортная обстановка, большие физические и мыслительные нагрузки. Рука сама тянется к тортику. Сладкое доставляет удовольствие, успокаивает нервы и хоть ненадолго, но дает ощущение детства, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Если мы питаемся неполноценно, то наш организм забирает недостающие вещества из своих органов, из зубов, костей, печени или кожи. Сладкоежек видно сразу.