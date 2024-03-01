Как определить сладкоежку по внешности? Вот как выглядит «сахарное лицо»

Стресс, некомфортная обстановка, большие физические и мыслительные нагрузки. Рука сама тянется к тортику. Сладкое доставляет удовольствие, успокаивает нервы и хоть ненадолго, но дает ощущение детства, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Если мы питаемся неполноценно, то наш организм забирает недостающие вещества из своих органов, из зубов, костей, печени или кожи. Сладкоежек видно сразу.
Анна Бедрицкая, диетолог-нутрициолог:
Даже есть термин в диетологии «сахарное лицо». Лицо с очень тонкой сеточкой морщин. Девушка может быть очень стройной. Сахар запускает свободнорадикальное окисление липидов, что препятствует синтезу коллагена и эластина, лицо увядает. Сахар равно морщины. Сахар равно старость. Сахар равно тусклый цвет лица.
В банке лимонада 12 чайных ложек сахара! Сколько сладкого можно потреблять в день – подробности здесь.