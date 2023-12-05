Учебные программы и импортозамещение в культуре обсудили на заседании совета по исторической политике
Новые учебные программы, культурное импортозамещение, а также сотрудничество Беларуси и России в области сохранения исторической памяти. Эти и ряд других вопросов сегодня, 5 декабря, обсудили на очередном заседании Республиканского совета по исторической политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня во многих государствах идет настоящая война с прошлым. Искажаются общеизвестные факты, пересматривается значение тех или иных событий. И Беларусь – одна из немногих стран, где ведут борьбу с фальсификацией истории. Для этого важно в том числе совершенствовать историческое образование.
Ряд учебных программ подготовлен для учащихся старших классов, а также для изучения в ссузах. Кроме этого, совет рассмотрел вопросы издательской деятельности. Обсуждались подходы Министерства информации к исключению из продажи изданий, искажающих историческую правду, а также алгоритм межведомственного взаимодействия по изъятию экстремистских изданий из фондов библиотек.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Второй год работает у нас совет по исторической политике. Если в прошлом году мы сдвинули тему, наверное, преподавания истории в высших учебных заведениях, ввели курс «История белорусской государственности», в этом году новым явилось проведение ряда научных конференций исторических на более высоком уровне, касающихся вопросов сохранения исторической памяти, исторической правды на всех уровнях, в том числе на базе Академии наук.
Доклад о проделанной работе в 2023-м участники Республиканского совета по исторической политике направят главе государства. Там же пропишут предложения и планы на будущий год.