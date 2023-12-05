Учебные программы и импортозамещение в культуре обсудили на заседании совета по исторической политике

Новые учебные программы, культурное импортозамещение, а также сотрудничество Беларуси и России в области сохранения исторической памяти. Эти и ряд других вопросов сегодня, 5 декабря, обсудили на очередном заседании Республиканского совета по исторической политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня во многих государствах идет настоящая война с прошлым. Искажаются общеизвестные факты, пересматривается значение тех или иных событий. И Беларусь – одна из немногих стран, где ведут борьбу с фальсификацией истории. Для этого важно в том числе совершенствовать историческое образование.

Ряд учебных программ подготовлен для учащихся старших классов, а также для изучения в ссузах. Кроме этого, совет рассмотрел вопросы издательской деятельности. Обсуждались подходы Министерства информации к исключению из продажи изданий, искажающих историческую правду, а также алгоритм межведомственного взаимодействия по изъятию экстремистских изданий из фондов библиотек.