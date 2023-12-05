Аналитик БИСИ: экспорт белорусских товаров в Китай растёт в объёмах и в стоимостном выражении

В медийной повестке продолжается обсуждение переговоров Президента Беларуси и Председателя КНР Си Цзиньпина. Эту встречу уже назвали исторической, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, что вместо запланированного часового общения лидеры провели вместе порядка четырех часов. На этом фоне любопытен анализ состоявшихся переговоров, который провели известные медиа Китая. Центральное телевидение CCTV и главное государственное агентство «Синьхуа» в своих материалах подчеркнули, что Пекин выступает против любого вмешательства в дела Минска и твердо поддерживает путь развития Беларуси, соответствующий ее национальным реалиям и интересам. Наши китайские коллеги отметили, что Китай готов защищать международное беспристрастие и справедливость вместе с Беларусью. А наши страны являются важными силами, участвующими в строительстве новой системы глобального управления.

Сергей Вергейчик, аналитик БИСИ:

Перспективы, если мы будем говорить в сфере политики, у нас практически вообще нет каких-то расхождений. Государства поддерживают друг друга на международной арене. Глава нашего государства озвучил белорусскую позицию по поддержке основных трех важных инициатив, выдвинутых Си Цзиньпином, в ходе этого визита он еще раз это подчеркнул. Стоит вопрос об активизации торгово-экономического сотрудничества. По статистике мы видим положительную динамику. Растет, в первую очередь, это важно для нас, экспорт белорусской продукции в Китай как в объемах, так и в стоимостном выражении. На перспективу стоит задача о расширении номенклатуры поставляемых товаров и снижении издержек. Китай видит в Беларуси надежного партнера. Собрали ключевые моменты встречи Александра Лукашенко и Си Цзиньпина.

Рабочий визит в Китай, для которого Беларусь является всепогодным партнером, наш Президент совершил сразу после завершения работы на климатическом саммите. В Пекине и в Дубае Александру Лукашенко высказали особое уважение. На переговорах с мировым лидером, как принято называть, Большим Си, глава государства затронул единую судьбу для человечества и один из проектов экономического воплощения: «Пояс и путь». Александр Лукашенко заострил внимание на практическом наполнении договоренностей. Неуклонно возрастает роль Китая для экономики Беларуси. С начала года взаимный товарооборот увеличился на 97 %, белорусский экспорт – на 65 %. Расширение присутствия на китайском рынке – залог экономического суверенитета нашей страны.

Петр Петровский, политолог:

Китай как второй после Российской Федерации партнер выступает как одним из основных торгово-экономических партнеров, так и источником инвестиций, источником технологий для нашего государства.