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Аналитик БИСИ: экспорт белорусских товаров в Китай растёт в объёмах и в стоимостном выражении

05 декабря 2023 10:48
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В медийной повестке продолжается обсуждение переговоров Президента Беларуси и Председателя КНР Си Цзиньпина. Эту встречу уже назвали исторической, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аналитик БИСИ: экспорт белорусских товаров в Китай растёт в объёмах и в стоимостном выражении-1

Напомним, что вместо запланированного часового общения лидеры провели вместе порядка четырех часов. На этом фоне любопытен анализ состоявшихся переговоров, который провели известные медиа Китая. Центральное телевидение CCTV и главное государственное агентство «Синьхуа» в своих материалах подчеркнули, что Пекин выступает против любого вмешательства в дела Минска и твердо поддерживает путь развития Беларуси, соответствующий ее национальным реалиям и интересам.

Наши китайские коллеги отметили, что Китай готов защищать международное беспристрастие и справедливость вместе с Беларусью. А наши страны являются важными силами, участвующими в строительстве новой системы глобального управления.

Аналитик БИСИ: экспорт белорусских товаров в Китай растёт в объёмах и в стоимостном выражении-4

Сергей Вергейчик, аналитик БИСИ:
Перспективы, если мы будем говорить в сфере политики, у нас практически вообще нет каких-то расхождений. Государства поддерживают друг друга на международной арене. Глава нашего государства озвучил белорусскую позицию по поддержке основных трех важных инициатив, выдвинутых Си Цзиньпином, в ходе этого визита он еще раз это подчеркнул.

Стоит вопрос об активизации торгово-экономического сотрудничества. По статистике мы видим положительную динамику. Растет, в первую очередь, это важно для нас, экспорт белорусской продукции в Китай как в объемах, так и в стоимостном выражении. На перспективу стоит задача о расширении номенклатуры поставляемых товаров и снижении издержек.

Китай видит в Беларуси надежного партнера. Собрали ключевые моменты встречи Александра Лукашенко и Си Цзиньпина.

Аналитик БИСИ: экспорт белорусских товаров в Китай растёт в объёмах и в стоимостном выражении-7

Рабочий визит в Китай, для которого Беларусь является всепогодным партнером, наш Президент совершил сразу после завершения работы на климатическом саммите. В Пекине и в Дубае Александру Лукашенко высказали особое уважение. На переговорах с мировым лидером, как принято называть, Большим Си, глава государства затронул единую судьбу для человечества и один из проектов экономического воплощения: «Пояс и путь».

Александр Лукашенко заострил внимание на практическом наполнении договоренностей. Неуклонно возрастает роль Китая для экономики Беларуси. С начала года взаимный товарооборот увеличился на 97 %, белорусский экспорт – на 65 %. Расширение присутствия на китайском рынке – залог экономического суверенитета нашей страны.

Аналитик БИСИ: экспорт белорусских товаров в Китай растёт в объёмах и в стоимостном выражении-10

Петр Петровский, политолог:
Китай как второй после Российской Федерации партнер выступает как одним из основных торгово-экономических партнеров, так и источником инвестиций, источником технологий для нашего государства.

Аналитик БИСИ: экспорт белорусских товаров в Китай растёт в объёмах и в стоимостном выражении-13

Александр Лукашенко посетил 4 декабря ключевой вуз Китая и вместе с младшим сыном Николаем вышел на лед. Тренировочный матч начался под легендарную белорусскую композицию. Страны будут активизировать молодежное сотрудничество, должны появиться новые совместные проекты в науке и гуманитарной сфере.

# Беларусь-Китай # общество # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин # Сергей Вергейчик # Фотофакт

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