Более 3 тысяч единиц коммунальной техники устраняют последствия непогоды в Беларуси

Более 200 тысяч тонн песчано-соляной смеси для обработки улиц и свыше трех тысяч единиц техники. Дорожники Беларуси продолжают устранять последствия непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оперативно очищают дороги и дворы. Запасы противогололедных материалов восполняют по мере необходимости. Только в Минской области заготовили свыше 98 тысяч тонн песчано-соляных смесей. Кроме того, еще до морозов провели максимально эффективный ямочный ремонт. Так, в центральном регионе обновили более 280 тысяч квадратных метров покрытия и привели в порядок около 21-й тысячи километров грунтовых и гравийных дорог.

Алексей Филанович, заместитель начальника управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Количество техники для обычной климатической для Республики Беларусь зимы, без каких-то обильных осадков, я считаю, достаточное. Естественно, когда происходят какие-то нетипичные для Беларуси неблагоприятные погодные условия, когда выпадает большое количества снега и наледи, есть в некоторых регионах небольшое отставание. Но в кратчайшие сроки стараемся наверстать упущенное по уборке.

Дорожные и коммунальные службы постоянно следят за ситуацией на дорогах. О любых внештатных ситуациях можно сообщить в «Горремавтодор» диспетчерская служба работает круглосуточно.