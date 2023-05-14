Акция «Споём гимн вместе» объединила белорусов. Его исполнили и у проходной МТЗ

Новости Беларуси. Под звуки государственного гимна в сопровождении военного оркестра. Необычный церемониал прошел у проходной Минского тракторного завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не только работников этого промышленного флагмана, но и представителей других трудовых коллективов Партизанского района столицы, общественных объединений, студентов, школьников объединила акция «Споем гимн вместе». Те, кто созидательным трудом прославляет нашу страну далеко за ее пределами, хором воспевают Беларусь. Вот так звучит главная песня страны в исполнении 1,5 тысячи солистов.

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