Головченко о госсимволах Беларуси: в них воплощаются память поколений, непростой исторический путь народа

Новости Беларуси. Сегодня,14 мая, у самого высокого в Беларуси 70-метрового флагштока со знаменем нашей страны собрались представители из разных регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это люди разных профессий и возрастов.

Некоторые наши юные соотечественники в этой торжественной обстановке принесли клятву на верность, что символично на самой молодой площади Минска. За время независимой истории нашей Беларуси уже выросло целое поколение, которое идентифицирует себя и ассоциирует только с этими символами.

Конечно, были попытки их изменить и самым кощунственным способом. Взять хотя бы 2020-й. И сегодня важно беречь то, что у нас есть. Об этом в том числе, обращаясь к тем, кто собрался на торжестве, заявил премьер-министр Беларуси.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

В этих символах воплощается память поколений, отражаются национальное самосознание и непростой исторический путь народа, связываются воедино прошлое, настоящее и будущее белорусского государства. Наши поистине народные флаг, герб и гимн понятны и правдивы. Хранят в себе житейскую мудрость, укрепляют духовные силы, вдохновляют на новые свершения. Стремление к миру, преданность родной земле и готовность созидать во имя будущих поколений помогали белорусам во все времена оставаться верными себе и своим принципам. Уверен, эти качества позволят нам не только выстоять перед лицом сегодняшних вызовов, но и приумножить достижения суверенного периода.