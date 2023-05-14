Подарок сенатора Дмитрия Баскова. В пинском реабилитационном центре появилась уникальная сенсорная комната

Новости Беларуси. Подопечные центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Пинска стали ближе к звездам. Там появилась сенсорная комната, которая поможет восстанавливать психологическое состояние ребенка, снимать тревожное состояние, избавляться от страхов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Набор интерактивного оборудования – подарок сенатора Дмитрия Баскова. Он также оплатил обучение специалистов, которые будут работать с детьми.

Для достижения их эмоционального комфорта под звездным небом занятия уже готовы проводить педагоги-психологи, учителя-дефектологи.

Елена Крысенко, директор Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Пинска:

Находясь в этой комнате, ребенок ощущает комфорт, уют, спокойствие, и таким образом у него улучшается эмоциональный фон, нормализуется настроение. Конечно же, все это оборудование еще направлено на развитие всех сенсорных систем, зрительного восприятия, слухового, тактильного, осязательного. Это очень важно для наших детей.

Ольга Левченко, начальник управления по образованию Пинского горисполкома:

Здесь, в комнате, будут осуществлять работу учителя-дефектологи, педагоги-психологи, чтобы они могли эффективно использовать подаренное оборудование. Кроме всего прочего, Дмитрий Юрьевич оплатил нашим педагогам прохождение специальных курсов по спецпрограмме «Сенсорная интеграция».