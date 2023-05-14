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Подарок сенатора Дмитрия Баскова. В пинском реабилитационном центре появилась уникальная сенсорная комната

14 мая 2023 09:33
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Новости Беларуси. Подопечные центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Пинска стали ближе к звездам. Там появилась сенсорная комната, которая поможет восстанавливать психологическое состояние ребенка, снимать тревожное состояние, избавляться от страхов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Подарок сенатора Дмитрия Баскова. В пинском реабилитационном центре появилась уникальная сенсорная комната-1

Набор интерактивного оборудования – подарок сенатора Дмитрия Баскова. Он также оплатил обучение специалистов, которые будут работать с детьми. 

Подарок сенатора Дмитрия Баскова. В пинском реабилитационном центре появилась уникальная сенсорная комната-4

Для достижения их эмоционального комфорта под звездным небом занятия уже готовы проводить педагоги-психологи, учителя-дефектологи.  

Подарок сенатора Дмитрия Баскова. В пинском реабилитационном центре появилась уникальная сенсорная комната-7

Елена Крысенко, директор Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Пинска:
Находясь в этой комнате, ребенок ощущает комфорт, уют, спокойствие, и таким образом у него улучшается эмоциональный фон, нормализуется настроение. Конечно же, все это оборудование еще направлено на развитие всех сенсорных систем, зрительного восприятия, слухового, тактильного, осязательного. Это очень важно для наших детей.  

Подарок сенатора Дмитрия Баскова. В пинском реабилитационном центре появилась уникальная сенсорная комната-10

Ольга Левченко, начальник управления по образованию Пинского горисполкома:
Здесь, в комнате, будут осуществлять работу учителя-дефектологи, педагоги-психологи, чтобы они могли эффективно использовать подаренное оборудование. Кроме всего прочего, Дмитрий Юрьевич оплатил нашим педагогам прохождение специальных курсов по спецпрограмме «Сенсорная интеграция».  

Подарок сенатора Дмитрия Баскова. В пинском реабилитационном центре появилась уникальная сенсорная комната-13

Подарок сенатора Дмитрия Баскова. В пинском реабилитационном центре появилась уникальная сенсорная комната-15

Оборудование центр получил накануне Дня семьи. Ранее сенатор уже выступал спонсором этого учреждения в Пинске. Благодаря ему в реабилитации детей также помогает сенсорно-динамический комплекс «Дом Совы».  

# Государственная социальная политика # общество # Дмитрий Басков # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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