Как родителям помочь ребёнку справится с подростковым кризисом, рассказала психолог

Ваш ребенок из послушного котенка превратился в колючего ежа. Его настроение меняется со скоростью света. На самый безобидный вопрос: «Как твои дела, сынок?» – он превращается в лютого зверя. О том, как пережить переходный возраст, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
По вашим наблюдениям, как сегодня у детей проходит этот подростковый период? Может быть, вы заметили какие-то отличия?
Наталья Литвин, педагог-психолог:
Я, наверное, конкретизирую больше. Подростковый возраст – все мы знаем. Дальше что идет? Подростковый кризис. Кризис на протяжении всей жизни – наше все. Не пройдя подростковый кризис, нельзя говорить о дальнейшем развитии. Небольшую ремарочку внесу о том, что это кризис не подростка, это кризис семьи. То есть родители понимают: семья. Надо понимать, принимать, а еще поддерживать – правило трех «П» никто не отменял. Почему эмоции вот такие разные? Калейдоскоп брали в руки когда-нибудь? Стеклышки меняются. Психика подростка нестабильна, то есть плачу, хохочу, агрессирую, гневаюсь и тому подобные вещи. Если даже взять чувство обиды, которое всем нам присуще, а детям в этом возрасте очень. До смешного доходит: пил кофе, обжегся... кто виноват? Чашка, он сам, а потом весь мир. Вот эта эмоциональность, пиковость, поэтому оно нас иногда пугает, взрослых.
«Гормональный всплеск». С какими трудностями сталкиваются подростки в переходном возрасте – подробнее здесь.