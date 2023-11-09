Как родителям помочь ребёнку справится с подростковым кризисом, рассказала психолог

Ваш ребенок из послушного котенка превратился в колючего ежа. Его настроение меняется со скоростью света. На самый безобидный вопрос: «Как твои дела, сынок?» – он превращается в лютого зверя. О том, как пережить переходный возраст, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

По вашим наблюдениям, как сегодня у детей проходит этот подростковый период? Может быть, вы заметили какие-то отличия?