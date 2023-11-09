Родом из Сибири, сердцем в Беларуси. Рассказываем о трудовых заслугах Натальи Мысливчик

За Беларусью прочно закрепился имидж страны, где нет коррупции, где каждый чиновник служит интересам людей, каждый человек может рассчитывать на поддержку государства. Мы социально-ориентированная страна, где приоритет в строительстве – это жилье для нуждающихся, детские сады, школы, спортивные объекты, больницы и поликлиники – все, что дает нам возможность ни в чем не нуждаться. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Предлагаю посмотреть новую рубрику «Большого города» «Выполняем обещания». Наша героиня – депутат Мингорсовета Наталья Мысливчик. По наказам избирателей она помогла капительный ремонт школы № 210, поликлиники № 36 и в целом решила личные вопросы большого количества людей.

Родом из Сибири, сердцем в Беларуси Наталья Мысливчик не просто стала депутатом Минкурсовета и патриотом нашей страны, переехав сюда в раннем детстве, но и смогла вписать свое имя в масштабные проекты для жителей Заводского района.

Наталья Мысливчик, депутат Минского городского Совета депутатов, главный врач УЗ «21-я центральная районная поликлиника Минска»:

Мы поняли, что нужно свое государство показывать, что мы белорусы, вот наши флаги, вот наши мероприятия, вот наш гимн. Должны гордиться своей страной, потому что мы здесь живем, самое европейское государство из всех государств, которые ходили в Советский Союз. Отправной точкой в депутатскую деятельность для Натальи Мысливчик стала необходимость масштабного ремонта в 36-й поликлинике, где она на тот момент занимала должность заместителя главного врача. Хотелось разобраться, как выстроить маршрут по инстанциям, чтобы получить все согласования. И в 2023 году обновленная поликлиника распахнула свои двери. Это был один из самых значимых и масштабных наказов избирателей.

Наталья Мысливчик:

Кабинетов было много, писем было написано очень много. Конечно, ходили везде, и в Комитет по здравоохранению, и вместе с Комитетом по здравоохранению, с главой администрации ходили много. И депутат Палаты представителей тоже подключался, помогали со своей стороны. То есть помогали все.