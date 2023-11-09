Гормональный всплеск. С какими трудностями сталкиваются подростки в переходном возрасте?

Ваш ребенок из послушного котенка превратился в колючего ежа. Его настроение меняется со скоростью света. На самый безобидный вопрос: «Как твои дела, сынок?» – он превращается в лютого зверя. О том, как пережить переходный возраст, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Тамара Давидович, семейный психолог:

Переходный возраст – достаточно трудный период в жизни подростка. Очень интересный момент: когда женщина беременеет, мы к ней относимся очень трепетно. Мы окружаем ее заботой, поддержкой, холим, лелеем, носим на руках. К подростку у нас требования, границы, правила. Мы очень удивляемся – фраза такая: «Был нормальным ребенком, что с тобой стало вообще?» В тот момент у подростка гормональный всплеск в четыре раза выше, чем у беременной женщины.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

То есть сейчас в 10 лет [начало подросткового возраста по данным ВОЗ – прим. ред.] у детей это происходит?

Тамара Давидович:

У кого-то – да, у кого-то – нет. Все равно это же средняя цифра. Каждый человек все равно физиологически, конечно, зреет в свое время.