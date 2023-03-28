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Как решить семейные споры по закону и без суда? Поможет проект «Медиаторы и нотариусы за семейные ценности»

28 марта 2023 13:02
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Примирить соперников словесной перепалки и сохранить теплые отношения с близкими – ключевая миссия пилотного проекта «Медиаторы и нотариусы за семейные ценности».

Как решить семейные споры по закону и без суда? Поможет проект «Медиаторы и нотариусы за семейные ценности»-1

Мария Королева, председатель Минской городской нотариальной палаты:
Организаторами проекта выступили Министерство юстиции Республики Беларусь, Белорусская нотариальная палата и центр «Медиация и право». Со стороны Минской городской нотариальной палаты были представлены четыре точки. Две нотариальные конторы – Минская городская нотариальная контора и Нотариальная контора Центрального района. А также два нотариальных бюро 58 и 59. Целью проекта мы видим установить алгоритм взаимодействия нотариусов и медиаторов при возникновении конфликтов, возникающих из брачно-семейных отношений.

Как решить семейные споры по закону и без суда? Поможет проект «Медиаторы и нотариусы за семейные ценности»-4

Решать споры по закону, без суда и следствия в силах каждого. Главное – учитывать интересы обеих сторон. Но если найти точки соприкосновения участники конфликта не могут, самое время обращаться за помощью к профессионалам. Медиация – волшебный инструмент, который способен потушить пожар эмоций.

Как решить семейные споры по закону и без суда? Поможет проект «Медиаторы и нотариусы за семейные ценности»-7

Мария Королева:
Медиатор поможет выявить истинные намерения супругов, установить процесс раздела имущества, какие-то вопросы в воспитании и содержании детей. И уже с готовым решением мирно граждане возвращаются к нотариусу, и нотариус удостоверяет, например, брачный договор.

Кстати, повысить уровень правовой грамотности смогут не только граждане, обратившиеся за консультацией, но и уже опытные блюстители закона. Для медиаторов и нотариусов организаторы проекта подготовили десятки обучающих семинаров и тренингов.

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# Брак и семья # общество # Мария Королева # Вероника Макаревич # Фотофакт

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