Белорусская православная церковь прошла перерегистрацию

Белорусская православная церковь первой прошла перерегистрацию. Эта процедура обязательна для вех религиозных объединений и организаций, как того требуют изменения в законодательстве. Документы для ее прохождения должны быть поданы не позднее 5 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Религиозные организации обязаны привести свои уставы в соответствие требованиям и получить новые свидетельства об регистрации. Также впервые все они будут включены в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Первой в списке стала Белорусская православная церковь. Регистрационные документы Митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину, Патриаршему Экзарху всея Беларуси 20 сентября вручил уполномоченный по делам религий и национальностей.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:

До 1 января 2026 года регистрирующие органы, которые являются уполномоченными по делам религий и национальностей, облисполкомы и Минский горисполком должны внести сведения в Единый государственный регистр. Таким образом завершить перерегистрацию религиозных организаций в нашей стране.