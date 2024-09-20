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Белорусская православная церковь прошла перерегистрацию

20 сентября 2024 13:32
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Белорусская православная церковь первой прошла перерегистрацию. Эта процедура обязательна для вех религиозных объединений и организаций, как того требуют изменения в законодательстве. Документы для ее прохождения должны быть поданы не позднее 5 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская православная церковь прошла перерегистрацию-2

Религиозные организации обязаны привести свои уставы в соответствие требованиям и получить новые свидетельства об регистрации. Также впервые все они будут включены в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Первой в списке стала Белорусская православная церковь. Регистрационные документы Митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину, Патриаршему Экзарху всея Беларуси 20 сентября вручил уполномоченный по делам религий и национальностей. 

Белорусская православная церковь прошла перерегистрацию-4

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:
До 1 января 2026 года регистрирующие органы, которые являются уполномоченными по делам религий и национальностей, облисполкомы и Минский горисполком должны внести сведения в Единый государственный регистр. Таким образом завершить перерегистрацию религиозных организаций в нашей стране.

Белорусская православная церковь прошла перерегистрацию-6

Белорусская православная церковь активно сотрудничает с государством. Благодаря заключенному в 2003 году соглашению БПЦ помогает пожилым и одиноким людям, инвалидам и многодетным семьям, а также оказывает содействие в реабилитации нуждающихся. Такое взаимодействие помогает сохранять социальную стабильность в государстве.

# Церковь

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