Белорусская православная церковь прошла перерегистрацию
Белорусская православная церковь первой прошла перерегистрацию. Эта процедура обязательна для вех религиозных объединений и организаций, как того требуют изменения в законодательстве. Документы для ее прохождения должны быть поданы не позднее 5 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Религиозные организации обязаны привести свои уставы в соответствие требованиям и получить новые свидетельства об регистрации. Также впервые все они будут включены в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Первой в списке стала Белорусская православная церковь. Регистрационные документы Митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину, Патриаршему Экзарху всея Беларуси 20 сентября вручил уполномоченный по делам религий и национальностей.
Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:
До 1 января 2026 года регистрирующие органы, которые являются уполномоченными по делам религий и национальностей, облисполкомы и Минский горисполком должны внести сведения в Единый государственный регистр. Таким образом завершить перерегистрацию религиозных организаций в нашей стране.
Белорусская православная церковь активно сотрудничает с государством. Благодаря заключенному в 2003 году соглашению БПЦ помогает пожилым и одиноким людям, инвалидам и многодетным семьям, а также оказывает содействие в реабилитации нуждающихся. Такое взаимодействие помогает сохранять социальную стабильность в государстве.