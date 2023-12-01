Профилактические акции проходят в Минской области ко Всемирному дню борьбы со СПИДом

1 декабря отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом. По этому поводу по всей Минской области проходят профилактические акции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Цель таких мероприятий – рассказать людям о болезни, путях ее распространения и методах противостояния. Сегодня в стране существует универсальный доступ пациентов к антиретровирусной терапии, благодаря которой увеличена продолжительность и улучшено качество жизни людей, живущих с ВИЧ. Также доступны консультации и тестирование на наличие инфекции. Обследоваться, в том числе анонимно, можно в любом учреждении здравоохранения, где есть процедурный кабинет.

Юлия Янощук, врач-инфекционист Слуцкой центральной больницы:

Это болезнь с контролируемым характером. Человек приходит к нам, становится на учет, пьет лекарство по схемам, которые мы назначаем. Тут нет страха, если человек постоянно принимает лекарство, он может жить как здоровый человек вместе со всеми. В течение месяца достигается неопределяемая вирусная нагрузка.