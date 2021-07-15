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Александр Лукашенко на «Славянском базаре»: пока некоторые строят заборы, Беларусь распахнула свои двери для друзей

15 июля 2021 18:22
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Новости Беларуси. Нити фестиваля «Славянский базар в Витебске» продолжают связывать людей в мире, который уже давно не был так разделен, как сейчас. Об этом Александр Лукашенко заявил 15 июля на церемонии открытия XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что приезжающие на фестиваль артисты, художники, ремесленники из разных стран и континентов всегда говорят на одном языке – языке дружбы, искусства и творчества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И поэтому нити «Славянского базара» продолжают связывать людей в мире, который уже давно не был так разделен, как сейчас и не только пандемией и гибридными войнами.

Президент заметил, что в то время, как некоторые государства строят заборы, разделяя людей колючей проволокой, Беларусь распахнула свои двери для друзей.

# Славянский базар в Витебске-2021 # общество # Александр Лукашенко

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