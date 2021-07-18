ЦТ-2021. Сколько человек набрали 100 баллов и какой предмет стал самым успешным?

Новости Беларуси. Жаркое это лето для тех, кто готовится поступать. На следующей неделе начинается прием документов в белорусских вузах. А вот экзаменационный этап уже позади, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чем отметилась в 2021 году кампания по централизованному тестированию – расскажет руководитель Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк. Ольга Шерснева, СТВ:

Можно подводить первые итоги. Как вы оцениваете централизованное тестирование 2021? Какие использовались инновации? Сколько человек попытали свое счастье?

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:

Итоги достаточно положительные, успешные. Можно сказать, что мы имеем очень неплохой результат в этом году, достаточное количество абсолютных результатов. Уже сейчас без резервных дней можно сказать, что 377 человек получили абсолютные результаты. Из них 24 человека получили два абсолютных результата. Были люди, которые набирали 298 баллов, то есть чуть-чуть недобрали, чтобы получить три абсолютных результата. Это больше, чем в прошлом году. Ольга Шерснева:

А если смотреть с точки зрения пандемии: повлияла ли она на кампанию? О ЦТ во время пандемии Юрий Миксюк:

Как ни странно, наверное, это было испытание и для пунктов, и в особенности для абитуриентов, но это испытание все прошли достойно. Потому что если сравнивать с прошлым годом, когда были условия пандемии, то мы имели большее количество тех, кто не смог по медицинским показаниям завершить, прийти или еще каким-то образом завершить тестирование. В этом году таких было всего 16 человек. Но все условия для абитуриентов были созданы: были антисептики, была увеличена дистанция, увеличено количество аудиторий.

Ольга Шерснева:

Какой предмет наиболее успешно сдавали? Какой был самым популярным? «Наиболее успешным предметом для абитуриентов была биология» Юрий Миксюк:

Самый популярный и массовый предмет – это русский язык, потом идет математика, потом английский язык. Если расширять этот круг, то там будут биология, физика. С точки зрения результатов мы можем говорить о таком предмете самом успешном, как иностранный язык. 88 абсолютных результатов. У нас пять иностранных языков, по английскому языку было 64. Поэтому если говорить о предмете конкретном, то наиболее успешным для абитуриентов была биология, по которой было получено 76 абсолютных результатов. Ольга Шерснева:

В этом году абитуриенты вдумчиво отвечали на вопросы или было много тех, кто пытался угадать?

Юрий Миксюк:

Я бы поддержал ваше выражение, что они вдумчиво пытались решать. Конечно, очень сложно судить при хаотическом поиске правильных ответов, их можно было осуществлять только в части А. Но какой-то закономерности, которая обычно проявляется, когда абитуриент пытается искать случайным образом ответы, такой закономерности не было обнаружено, она редко обнаруживается, потому что абитуриенты действительно стараются использовать тот шанс, который им дается, потому что он дается один, ставка очень высокая для них, поэтому они стараются максимально использовать такую возможность. Ольга Шерснева:

В этом году часто нарушали правила централизованного тестирования?

О нарушениях во время тестирования Юрий Миксюк:

Нарушали, но меньше, чем в прошлом году. Всего зафиксировано пока 10 нарушений. Традиционно, если так можно выразиться, самое популярное нарушение – это пронос мобильного телефона. Семь человек таких было, два человека попытались воспользоваться шпаргалкой, один человек попытался работать после окончания времени, отведенного на выполнение теста. Ольга Шерснева:

Будут ли в ближайшее время какие-то изменения в централизованном тестировании?