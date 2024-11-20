Российские журналисты посетили Минский автомобильный завод

Узнать о том, чего еще не рассказывали, увидеть то, что остается за кадром, и получить доступ к секретам профессиональной деятельности. За новыми фактами и эксклюзивными интервью в Беларусь приехали российские журналисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пресс-тур посвящен 25-летию Союзного государства. Нашим коллегам открыли все двери и провезли по маршрутам, которые формируют представление о нашей стране. Сегодня представители 20 редакций, фактически обошли весь город... Производственный город. Ведь Минский автомобильный завод – полноценный мегаполис со своими улицами, дорожными знаками и правилами, известными только местным машиностроителям. Экскурсию по промышленному гиганту наши зарубежные коллеги начали с самого сердца предприятия – главного автосборочного конвейера. Протяженность ленты – более 300 метров. В сутки здесь собирают порядка 30 машин. К слову, конвейер работает так быстро, что за время посещения цеха российские журналисты увидели весь процесс сборки автомобиля – от закладки рамы до первой заправки и первого пуска двигателя.

Александр Павлов, корреспондент телеканала RTVI:

В Беларуси первый раз. Интересная страна. Мы ездим на автобусе очень часто. Красивая природа. По заводам, например, по этому, МАЗ. Очень интересно, никогда до этого не был на заводах, тем более таких больших.

Дмитрий Горн, корреспондент телеканала «Россия 24»:

Интересно, что технологическая цепочка вся, от рамы до первого запуска двигателя, занимает всего 2,5-3 часа. Интересно, что работают здесь, в том числе молодые ребята. Равных строительной, дорожной технике, которую производят на МАЗе, БЕЛАЗе, нет. Сегодня техника Минского автомобильного завода узнаваема далеко за пределами страны. Несмотря на то, что в 2021 году предприятие попало под четвертый пакет санкций Евросоюза, география поставок расширилась, а объемы производства увеличились на 30 %. Уровень локализации производства, учитывая российскую комплектацию, составляет свыше 90 %. С партнером по союзу МАЗ налаживает тесное взаимодействие по многим направлениям. Например, сейчас предприятие расширяет сотрудничество с рядом российских заводов по производству специальной техники.